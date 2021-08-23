В Новороссийске генплан города приняли без согласования с краем

11 августа на заседании краевой вневедомственной комиссии выяснилось, что генплан Новороссийска составили с нарушениями и без разрешений ведомств

11 августа в Краснодаре прошло заседание краевой вневедомственной комиссии с участием главы Новороссийска Игоря Дяченко, его подчиненными и заместителем губернатора Сергеем Болдина. Об этом рассказало издание «Наша Газета». На собрании обсудили проблемы с генпланом Новороссийска. По мнению члена общественного экологического совета при губернаторе Андрея Рудомахи, генеральный план в ноябре был принят незаконно и без согласования с краевыми ведомствами. Он заявил, что по данному вопросу направят обращение в прокуратуру.

Так, природный парк «Маркотх» не включили в генплан, хотя его создали еще в сентябре, до принятия новой версии документа. Также Рудомаха отметил, что в плане не согласованы границы лесного слоя и отсутствует зонирование. «Зачем в ноябре вы приняли генплан, если с землями лесного фонда остались вопросы? Минприроды не давало согласия. Почему другие города (Туапсе, Ейск, Горячий ключ) не делали этого без разрешения?» — спросил эколог. Также на собрании обсудили проблемные ЖК Новороссийска. Еще в 2020 году в город приезжала краевая комиссия для проверки объектов на соответствие Градостроительному кодексу и Правилам землепользования и застройки. Члены комиссии тогда вынесли около 20 предписаний, которые власти Новороссийска должны были устранить, но что-то пошло не так.

В прошлом году краевая комиссия постановила, что у ЖК «Мята» в Цемдолине должны уменьшить этажность. Власти согласились и даже отменили строительство дома из-за нарушений, но после отъезда комиссии решение об отмене аннулировали. ЖК «Красина» в Цемдолине также отметили как проблемный. На территории комплекса нехватка парковочных мест и благоустройства.

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