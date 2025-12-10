В Краснодаре перенесли открытие подземника на Дзержинского. Когда теперь его откроют?

10 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» со ссылкой на замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова сообщил , что подземный переход на улице Дзержинского готов на 60%. Однако сроки строительства увеличились. «В процессе работ на объекте выявили неучтенные инженерные коммуникации, перекладка которых потянула за собой увеличение сроков», — рассказал Беляков.

По его словам, на первом этапе работ специалисты залили «тело перехода», установили лестничные спуски, пандусы, шахты для лифта. Сейчас они приступили ко второму этапу на другой стороне дороги.

Беляков отметил, что подземный переход планируют открыть к середине 2026 года.



Отметим, что 2 августа мэр Краснодара Евгений Наумов признавал, что стройка идет с отставанием от графика из-за сложностей с переносом сетей. Как выглядит подземник 8 декабря: