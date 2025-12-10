В Краснодаре перенесли открытие подземника на Дзержинского. Когда теперь его откроют?
В Краснодаре сдвинули сроки сдачи подземного перехода на улице Дзержинского
10 декабря телеграм-канал «МЦУ Краснодар» со ссылкой на замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгения Белякова сообщил, что подземный переход на улице Дзержинского готов на 60%. Однако сроки строительства увеличились.
«В процессе работ на объекте выявили неучтенные инженерные коммуникации, перекладка которых потянула за собой увеличение сроков», — рассказал Беляков.
По его словам, на первом этапе работ специалисты залили «тело перехода», установили лестничные спуски, пандусы, шахты для лифта. Сейчас они приступили ко второму этапу на другой стороне дороги.
Беляков отметил, что подземный переход планируют открыть к середине 2026 года.
Отметим, что 2 августа мэр Краснодара Евгений Наумов признавал, что стройка идет с отставанием от графика из-за сложностей с переносом сетей. Как выглядит подземник 8 декабря:
Напомним, что строительство подземного перехода на улице Дзержинского началось в конце февраля 2025 года. Изначальная сумма контракта составляла 154 млн рублей, а в декабре увеличилась почти до 160 млн. Ранее сдать объект хотели в первой половине 2026 года.
Проект выполняет ООО «Стройтранс». Эта компания готовила план ремонта Тургеневского моста, проектировала Дворец Самбо и сейчас моделирует трамвайную ветку в ГМР.
Как писали Юга.ру, подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре строили почти два года и открыли только в 2024 году.