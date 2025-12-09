Жители Новороссийска собираются записать обращение Путину из-за горящей свалки. В городе загрязнен воздух

Предыстория: 1 декабря на горе Щелба под Новороссийском в третий раз за год загорелся мусорный полигон. 2 декабря пожар локализовали. Прокуратура начала проверку.

5 декабря замглавы Новороссийска Александр Гавриков сообщил в своем телеграм-канале, что на мусорном полигоне «Терра-Н» нашли новые очаги возгорания и назвал ситуацию на объекте «сложной». По его словам, тушение пожара осложняется из-за сильного ветра и переменчивой погоды. Согласно данным Гаврикова, свалку проливают водой и засыпают грунтом.

5 декабря пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что из-за пожара на полигоне в Новороссийске выявили превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и оксиду углерода.



В ведомстве призвали жителей не находиться на улице, а при выходе использовать маски и респираторы, не открывать окна, чаще делать влажную уборку, отказаться от контактных линз, больше пить, промывать глаза, нос и горло, не курить, а в случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу.

9 декабря представитель «Терра-Н» рассказал Kub Mash, что свалка тлеет минимум четыре года. Но он не имеет к этому отношения. По его словам, полигон горел и при прежних хозяевах.



Как передает «Новроссийский рабочий», жители Новороссийска собираются направить обращение о горящей свалке на «прямую линию» Владимира Путина. Они считают, что «чем больше подобных жалоб получат «наверху», тем больше шансов, что проблему реально начнут решать».



Напомним, что последний раз полигон под Новороссийском горел 6 сентября. Тогда Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, при этом порекомендовал жителям, живущим рядом со свалкой, не находиться на открытом пространстве.

Ранее эколог Евгений Витишко заявлял, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

При этом полигон исчерпал свои мощности еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации (план был разработан в 2022 году, но работы не начали). Однако жители были уверены, что свалку расширят и оказались правы. В июне стало известно, что полигон реконструирует фирма из Санкт-Петербурга за 1,1 млрд рублей. Работы должны были завершить до конца этой осени.