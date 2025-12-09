Жители Новороссийска собираются записать обращение Путину из-за горящей свалки. В городе загрязнен воздух

Краснодарский край

Распечатать

  • Мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Новороссийске зафиксировали загрязнения воздуха из-за пожара на полигоне. Свалку не могут потушить с начала декабря

Предыстория: 1 декабря на горе Щелба под Новороссийском в третий раз за год загорелся мусорный полигон. 2 декабря пожар локализовали. Прокуратура начала проверку.

5 декабря замглавы Новороссийска Александр Гавриков сообщил в своем телеграм-канале, что на мусорном полигоне «Терра-Н» нашли новые очаги возгорания и назвал ситуацию на объекте «сложной». По его словам, тушение пожара осложняется из-за сильного ветра и переменчивой погоды.

Согласно данным Гаврикова, свалку проливают водой и засыпают грунтом.

Власти Новороссийска тушат тлеющий полигон замазученным песком из Анапы:

5 декабря пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщила, что из-за пожара на полигоне в Новороссийске выявили превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и оксиду углерода.

В ведомстве призвали жителей не находиться на улице, а при выходе использовать маски и респираторы, не открывать окна, чаще делать влажную уборку, отказаться от контактных линз, больше пить, промывать глаза, нос и горло, не курить, а в случае ухудшения самочувствия обратиться к врачу.

9 декабря представитель «Терра-Н» рассказал Kub Mash, что свалка тлеет минимум четыре года. Но он не имеет к этому отношения. По его словам, полигон горел и при прежних хозяевах.

Как передает «Новроссийский рабочий», жители Новороссийска собираются направить обращение о горящей свалке на «прямую линию» Владимира Путина. Они считают, что «чем больше подобных жалоб получат «наверху», тем больше шансов, что проблему реально начнут решать».

Напомним, что последний раз полигон под Новороссийском горел 6 сентября. Тогда Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, при этом порекомендовал жителям, живущим рядом со свалкой, не находиться на открытом пространстве.

Ранее эколог Евгений Витишко заявлял, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

При этом полигон исчерпал свои мощности еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации (план был разработан в 2022 году, но работы не начали). Однако жители были уверены, что свалку расширят и оказались правы. В июне стало известно, что полигон реконструирует фирма из Санкт-Петербурга за 1,1 млрд рублей. Работы должны были завершить до конца этой осени.

Как писали Юга.ру, в конце октября жители станицы Полтавской пожаловались на «оживший» мусорный полигон. Власти опровергли слухи о его открытии.

Владимир Путин Мусор Новороссийск Роспотребнадзор ТБО Экология

Новости

Краснодар вошел в тройку лидеров рейтинга самых «просветленных» городов РФ
В сети появилась информация, что компания Галицкого нанесла вред природе при строительстве «Парка Облаков». Росприроднадзор это опроверг
Жители Новороссийска собираются записать обращение Путину из-за горящей свалки. В городе загрязнен воздух
Первый рейс Краснодар — Тель-Авив состоится 10 декабря. Билеты стоят от 7 тыс. рублей
«Бизнес на мертвых душах». Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков
Обломки беспилотника упали на автобус на трассе под Армавиром

Лента новостей

Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола
Сегодня, 11:21
Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
6 декабря, 17:15
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час
Сегодня, 11:48
В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час

Реклама на сайте