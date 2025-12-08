В Краснодаре начали реставрировать культовую «летающую тарелку» Futuro

  • Дом Futuro в Краснодаре, декабрь 2025 года © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Дом Futuro в Краснодаре, декабрь 2025 года © Фото Марины Солошко, Юга.ру

После реставрации дом Futuro в Краснодаре объединит культурное пространство, гастрономию и зону отдыха

В Краснодаре стартовала реставрация легендарной «летающей тарелки» — дома Futuro финского архитектора Матти Сууронена. Редактор Юга.ру пообщалась с руководителем проекта Кирой Деляевой и узнала, как уникальный артефакт космической эпохи обретет новую жизнь.

Что за «летающая тарелка»?

Это один из примерно ста сохранившихся в мире экземпляров культового финского дома Futuro, спроектированного Матти Сууроненом в 1968 году, в эпоху всеобщей космической эйфории. В СССР таких объектов было всего три: в Гурзуфе, Домбае и Краснодаре.

Наша «тарелка» приземлилась на улице Атарбекова и открылась в 1980-х как кафе «Спутник» — популярный общепит с мороженым, кофе по-восточному и безалкогольным меню. Но уже в 90-х Futuro превратился в бар-«наливайку» и неоднократно становился ареной криминальных разборок. В 2000-2010-е годы здесь сменялись бары, дискотеки, офисы, склады, магазин бытовой химии, шашлычная, чайные и кальянный клуб. В последние годы в «тарелке» работала чайная «Тут Спейс».

Подробную историю дома «Футуро» в Краснодаре читайте в материале Юга.ру: «Спутник» и погромы. Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара.

Как «тарелка» выглядит сейчас?

В 2025-м дом Futuro в Краснодаре находится в плачевном состоянии: стеклопластик местами отошел, иллюминаторы заменены или заварены, внутри видны следы неудачных перепланировок.

Даже далекому от архитектуры человеку очевидно, что «тарелке» не поможет косметический ремонт:

  • Дом Futuro в Краснодаре, декабрь 2025 года © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Дом Futuro в Краснодаре, декабрь 2025 года © Фото Марины Солошко, Юга.ру
  • Дом Futuro в Краснодаре, декабрь 2025 года © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Дом Futuro в Краснодаре, декабрь 2025 года © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Как проходит реставрация?

С сентября 2025 года проектом занимается команда гастрономической экосистемы «Провинциалы». Сейчас на территории уже демонтировали самострои (мангал и пристройку) и приступили к расчистке бетонного подиума, на котором стоит «тарелка».

Пространство преобразят поэтапно. Сначала «тарелку» аккуратно разберут на 16 оригинальных секций из стеклопластика и вывезут в мастерскую. Работа займет около четырех месяцев. На фасаде сохранят исторический желтый цвет и вернут выпуклые иллюминаторы (5 из 16 будут открываться).

Общепиты — музеи архитектуры:

В отреставрированной «тарелке» оборудуют многофункциональное культурное пространство. На прилегающей территории появится гастрономическая точка. Вокруг объекта благоустроят общественный сквер.

Ожидается, что первая очередь — сама отреставрированная «тарелка» и прилегающая территория — откроется для горожан уже летом 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месте первого в СССР фарфорового завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей. О том, как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке Дружном, читайте в материале Юга.ру.

