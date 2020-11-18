«Спутник» и погромы. Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Уникальный проект Futuro был разработан в Финляндии в середине 1960-х годов. Сегодня здания в виде летающей тарелки считаются культовыми в своем роде — коллекционеры со всего мира собирают фотографии и открытки с ними, а сами «тарелки» покупают за десятки тысяч долларов. За все время в мире было создано не больше 100 таких объектов. Одна из «тарелок» находится в Фестивальном микрорайоне Краснодара. Юга.ру рассказывают о том, как она там оказалась и через что прошла.

Кто и зачем ее придумал?

В 1965 году знаменитый финский архитектор Матти Сууронен получил заказ — придумать концепцию дома для лыжников, который было бы дешево построить, удобно отапливать и, в случае необходимости, легко перенести на новое место. В то время все прогрессивное человечество было без ума от космоса и всего, что с ним связано. Сууронен сделал дом в виде летающей тарелки, изготовленной из металлического каркаса и армированного стекловолокном полиэфирного пластика. Конструкцию из 16 панелей с 16 окнами можно было собрать всего за два дня — как сразу на месте, так и собрав заранее и доставив в необходимое место на вертолете. Благодаря уникальной конструкции на поверхности дома не задерживался снег, а для установки требовалось всего четыре бетонных опоры.

Внутри дома находился камин, вокруг которого располагались кресла. Благодаря встроенной полиуретановой изоляции и системе электрического отопления дом можно было нагреть до комфортной температуры всего за полчаса. Внутри были предусмотрены небольшая кухня, ванная и спальня на несколько человек. Диаметр собранного дома равен 8 метрам, высота — 4 метрам, площадь помещений — 25 кв. метров, а вес конструкций составлял менее 3 тонн.

Всемирную известность лыжный домик Сууронена получил в 1968 году после выставки Finnfocus в Лондоне. Именно там проект назвали Futuro. Новинка оказалась настолько удачной, что вскоре все поняли, что этот домик могут использовать не только лыжники. Патенты на изготовление были проданы в разные страны мира, и именно с тех пор началось триумфальное шествие тарелок по всему миру. Тарелки, выпускавшиеся в белом, желтом и голубом исполнении, стали использовать как гостиницы, мотели, студии и пентхаусы.

Подарок президента

Как они появились у нас? На этот счет есть две основные версии. Согласно первой, в 1969 году президент Финляндии Урхо Кекконен, известный своей любовью к лыжам и горным походам, побывал на Кавказе с неофициальным визитом и остался в таком восторге от местных красот, что решил отблагодарить радушных хозяев. Подарком стали три дома-тарелки, изготовленные по проекту самого модного тогда финского архитектора.

Согласно другой, более реалистичной версии, Советский Союз собирался закупить несколько десятков футуристических объектов специально к Олимпийским играм 1980 года в Москве. В «тарелках» должны были разместиться магазинчики, кафе и киоски с сувенирной продукцией. Но после того как в 1979 году советские войска вошли в Афганистан, на страну наложили санкции и прекратили поставки. До СССР добрались всего три экземпляра.

Один попал в крымский поселок Гурзуф — в 1980-х в нем, прямо на набережной, располагалось популярное кафе «Тарелка». Заведение работало более трех десятилетий, потом несколько лет стояло закрытым и, по слухам, было реанимировано пару лет назад. Теперь там вновь работает бар с дискотекой.

Еще один экземпляр приземлился в Домбае на высоте 2250 метров над уровнем моря и стал гостиницей «Тарелка». Это единственный Futuro, который используется именно так, как его и задумывали, — зимний дом для лыжников. Гостиница, кстати, работает до сих пор, и любой желающий может в ней остановиться. По информации на странице в соцсетях, «благодаря своим уникальным конструктивным особенностям гостиница хорошо отапливается, и в холодные зимние вечера температура в ней не опускается ниже +22 °С».

Третья «тарелка» попала в Краснодар. И неожиданно приземлилась не где-нибудь на Красной, а стала важной достопримечательностью одного из спальных микрорайонов города. Творение модного финского архитектора Матти Сууронена нашло свое постоянное место на улице Атарбекова, где располагается и сейчас — по соседству с теплотрассой, потрепанными хрущевками и дворами-парковками.

Пломбир и бытовая химия

40 лет назад в Советском Союзе была все еще очень популярна космическая тематика, поэтому неудивительно, что кафе, открывшееся в новом, футуристического вида здании, получило название «Спутник». Желающие побывать в новом кафе в Фестивальном микрорайоне приезжали на ничем не примечательную до того улицу Атарбекова со всех концов Краснодара. Что же их так привлекало? В первую очередь — необычный внешний вид. Космическое здание из легкого металла и пластика с овальными окнами и выпадающим трапом быстро стало популярным не только среди местных жителей. На диковинное здание приходила поглазеть местная детвора, упрашивая родителей зайти внутрь и попробовать мороженое, которое, по воспоминаниям, обладало каким-то абсолютно неземным вкусом.

Ассортимент, по воспоминаниям местных жителей, в кафе «Спутник» был классическим и практически не отличался от меню других краснодарских заведений. В «тарелке» подавали приготовленный в турке на песке «кофе черный по-восточному», кофе с молоком, чай, соки, воды, бутерброды с сыром и колбасой и, конечно, мороженое. Шарики пломбира по желанию посетителя поливали сиропом, посыпали ореховой или шоколадной крошкой. Цена — 35 копеек. Это, конечно, дороже, чем в обычном киоске, но вполне по тем временам доступно. Место было по-настоящему модным, и привести девушку на свидание сюда считалось особым шиком.

Алкоголя в 80-х годах в тарелке не продавалось, но после распада Союза наливать стали и в «Спутнике». По воспоминаниям местных, из тихого семейного заведения, где пионеры проедали по выходным карманные деньги, а студенты назначали друг другу первые свидания, «Спутник» превратился в классическую «наливайку», которую быстро облюбовали всевозможные маргиналы. В лихие 90-е прямо в кафе, по рассказам очевидцев, происходили криминальные разборки со стрельбой, а пару раз заведение чуть не сожгли. В разное время здесь собирались «братки», футбольные фанаты и просто районные алкоголики. Следующие десятилетия на «тарелку» продолжали наваливаться испытания — здесь открывались и закрывались бары, дискотеки, пивные, офисы, склады и даже магазин бытовой химии.

Несколько лет назад произошло возрождение «тарелки» — в культовом помещении открыли современное кафе с безалкогольными напитками, вегетарианским меню и начали устраивать живые концерты и вечеринки. Потом в здании, сменяя друг друга, заработали шашлычная, бар, всевозможные чайные и кальянные клубы. Здесь располагалось заведение с красноречивым названием «Бамбарбия киргуду». Уже в последние годы НЛО с улицы Атарбекова вновь становилось жертвой вандализма местных хулиганов, но каждый раз возвращалось к жизни. Судя по внешнему виду, в последнее время заведения в «тарелке» больше не функционируют, но прямо под бывшим «Спутником» работает овощная лавка.

Ломали, поджигали и расстреливали

Необычная, смелая внешность стала главной особенностью и одновременно бедой проекта. Во всем мире Futuro или всем сердцем любили, или искренне ненавидели. Так, первый такой дом, построенный недалеко от озера Пуулавеси в Финляндии, вызвал протесты местной общественности из-за своего неестественного для сельской местности облика. В ряде американских штатов объекты проекта Futuro запрещали, а сами дома постоянно становились объектами вандалов — их ломали, поджигали и даже расстреливали, проезжая мимо на автомобиле.

За все время тарелок, идентичных краснодарской, было изготовлено, по разным данным, от 50 до 100 штук. Сами дома «разлетелись» по всему миру. Многие оказались в самых неожиданных местах. В середине 1970-х дом сняли с продажи. Остановил проект мировой нефтяной кризис: из-за него пластик, из которого делали конструкции, сильно подорожал и выпуск домов-тарелок стал экономически нерентабелен.

Сегодня выжившие дома Futuro очень модны и популярны среди ценителей дизайна во всем мире. Дома-тарелки продаются на аукционах, в них устраиваются выставки, а в 2018 году один из объектов купил австралийский Museum Of Old & New Art за 175 тыс. долларов. При этом, несмотря на популярность и потенциальную ценность, многие из «тарелок» находятся в аварийном состоянии.

Существуют сайты, на которых любители Futuro со всего мира собирают информацию об этих космических домах. Известно, что сегодня летающие тарелки можно найти не только в Финляндии и России, но и в Австралии, США, Новой Зеландии, Франции, Эстонии, Германии, Греции, Японии, Норвегии, Великобритании, Швеции и даже Южной Африке. В них открывались гостиницы, кафе, выставочные залы, частные дома и даже стриптиз-клуб.