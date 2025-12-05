Россияне пожаловались на невозможность войти на «Госуслуги» без аутентификации через Max. Минцифры подтвердило нововведение

5 декабря в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что россияне не могут зайти на сервис «Госуслуг» без подтверждения входа через мессенджер Max. С трудностями столкнулись пользователи Android, iOS и те, кто пытался зайти на сервис через браузер. Однако проблема не у всех — некоторым россиянам удается зайти на «Госуслуги» по номеру телефона или пропустить предложенную верификацию через Max. Редакция Юга.ру проверила, можно ли зайти на сервис без входа через мессенджер. Половина сотрудников смогли зайти на «Госуслуги» — при входе у них появилась кнопка «Пропустить», которая дает возможность обойти задействование приложения Max.

© Скриншот сайта «Госуслуги»

Однако другая половина зайти не смогла — кнопки «Пропустить» не было.

© Скриншот сайта «Госуслуги»

3 декабря в отзывах на сервис «Госуслуги» в магазине приложений Google Play, установленного на Android, пользователи пожаловались на ситуацию. 5 декабря Минцифры РФ ответило, что «Госуслуги» переходят на более безопасный способ аутентификации для минимизации рисков перехвата СМС и кражи учетных данных».

© Скриншот отзыва на «Госуслуги» в маркете приложений Google Play

Однако есть несколько способов, которые позволяют заходить пользователям на «Госуслуги» без использования Max. Владельцы смартфонов на iOS могут перейти в настройки браузера, а затем нажать «Запрос настольного веб-сайта» — тогда кнопка «Пропустить» появится. О других способах рассказало издание «Код Дурова». Для этого необходимо настроить дополнительный фактор подтверждения входа (TOTP). Однако для этого нужно, чтобы приложение «Госуслуг» уже было установлено на телефоне ранее. Либо использовать веб-версию на компьютере. В настройках профиля пользователю нужно зайти в раздел «Безопасность», а далее во «Вход с подтверждением» и выбрать «Одноразовый вход». Далее скачать приложение-аутентификатор — в iOS 26 такую функциональность имеет встроенное приложение «Пароли», на Android можно использовать Google Authenticator или аналог. Затем необходимо вставить код настройки от «Госуслуг» в приложение-аутентификатор, и тогда оно покажет шестизначный одноразовый код для входа на сервис. В дальнейшем пользователь сможет заходить на «Госуслуги» с помощью одноразового кода, который будет обновляться каждые 30 секунд, вместо СМС.