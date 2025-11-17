«Все равно вам придется его установить». В Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max
Образовательные учреждения Краснодара постепенно переводят учебные чаты в мессенджер Max
17 ноября студенты КубГУ и КГИК сообщили порталу Юга.ру, что кураторы просят их установить приложение Max. Им сказали, что теперь через мессенджер будут присылать какие-то учебные материалы.
Сроки установки приложения не называли. Про наказание за отказ от скачивания и перехода в мессенджер сначала речи не шло. Однако потом студентам факультета журналистики КубГУ сказали, что несогласные с нововведением «будут получать». Что это означает, выяснить не удалось.
Другая студентка рассказала, что за отказ от перехода в Max придется писать объяснительную на имя декана.
Обучающаяся в КубГТУ сообщила, что их не просили установить Max, но всех преподавателей обязали скачать мессенджер и добавили в групповой чат. По ее словам, в нем никто ничего не пишет, поэтому многие спустя время оттуда удалились.
Она добавила, что 17 ноября преподавательница, с которой у ее группы есть чат в WhatsApp*, получила распоряжение, в котором говорится о запрете «использования иностранных средств обмена информацией» при «выполнении трудовых обязанностей». Чат из WhatsApp* она спешно перенесла во «ВКонтакте».
Что касается других чатов у этой студентки, то у ее группы есть переписка студентов (в Telegram) и с куратором (в WhatsApp*). От куратора пока информации никакой не было, но она предполагает, что беседу перенесут в Max.
Студентка из КубГУ рассказала, что от них в начале учебного года в «добровольно-принудительном формате» просили установить Max, но никто не сделал этого. Тогда куратор группы пригрозил проблемами. Одна из мер — написание объяснительных.
На прошлой неделе им опять рассказывали про Max, но уже не просили скачать, а заявили, что скоро создадут групповые чаты в приложении, и все в них будут обязаны вступить: «Все равно вам всем придется его установить».
Студентка добавила, что инициатива идет от руководства, у преподавателей по большей части энтузиазма нет. На фоне всего вуза она пока не видит тенденции, что всех заставляют устанавливать Max.
Также информацию о требовании скачать Max Юга.ру подтвердил преподаватель КубГАУ.
С момента запуска приложения крупнейшие краснодарские вузы создали и активно ведут свои официальные каналы в мессенджере Max. Учебные заведения призывают студентов подписываться на них для получения важной информации.
10 ноября Министерство науки и высшего образования разослало подведомственным учреждениям письмо о внедрении национального мессенджера Max. В нем говорится, что к 17 ноября следует создать чаты академических групп и каналов организаций, а 19 декабря — подвести итоги насаждения приложения.
С конца августа госучреждения Краснодара стали переводить рабочие чаты в Max. В этот же мессенджер принудительно перешли все школьные и родительские чаты.
В августе мессенджер Мax обвинили в слежке за пользователями через камеры.
Как писали Юга.ру, в России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.