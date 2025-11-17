«Все равно вам придется его установить». В Краснодаре от студентов требуют скачивать мессенджер Max

17 ноября студенты КубГУ и КГИК сообщили порталу Юга.ру, что кураторы просят их установить приложение Max. Им сказали, что теперь через мессенджер будут присылать какие-то учебные материалы.

Сроки установки приложения не называли. Про наказание за отказ от скачивания и перехода в мессенджер сначала речи не шло. Однако потом студентам факультета журналистики КубГУ сказали, что несогласные с нововведением «будут получать». Что это означает, выяснить не удалось.

Другая студентка рассказала, что за отказ от перехода в Max придется писать объяснительную на имя декана.

Обучающаяся в КубГТУ сообщила, что их не просили установить Max, но всех преподавателей обязали скачать мессенджер и добавили в групповой чат. По ее словам, в нем никто ничего не пишет, поэтому многие спустя время оттуда удалились.

Она добавила, что 17 ноября преподавательница, с которой у ее группы есть чат в WhatsApp*, получила распоряжение, в котором говорится о запрете «использования иностранных средств обмена информацией» при «выполнении трудовых обязанностей». Чат из WhatsApp* она спешно перенесла во «ВКонтакте».

Что касается других чатов у этой студентки, то у ее группы есть переписка студентов (в Telegram) и с куратором (в WhatsApp*). От куратора пока информации никакой не было, но она предполагает, что беседу перенесут в Max.