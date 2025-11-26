Правозащитники просят Генпрокуратуру и Рособрнадзор проверить принуждение к мессенджеру Max

В описании петиции говорится, что вузы и сузы по всей стране принуждают студентов и сотрудников устанавливать государственный мессенджер Max под угрозой отчисления, недопуска к экзаменам, дисциплинарных мер и унижений. По данным правозащитников, это нарушение права на образование, автономии и тайны переписки.

17 ноября правозащитный проект «По собственному желанию» создал петицию «Требуем проверить случаи принуждения к установке мессенджера Max» в адрес Генеральной прокуратуры РФ и Рособрнадзора. На момент публикации новости ее подписали 637 человек.

По данным проекта, в одном из колледжей Екатеринбурга заведующая отделением не просто угрожала отчислением за неустановку мессенджера. Она написала на доске образец заявления об отчислении по собственному желанию и заставила студентов переписать его.

В Воронежском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности студентам сообщили, что без установки Max их не допустят к экзаменам.

«Эти случаи — далеко не единичны. Они демонстрируют, как административное принуждение используется для выполнения «цифровых показателей» любой ценой, с игнорированием прав обучающихся и сотрудников», — говорится в петиции.

Правозащитники считают, что Max вызывает вопросы по части безопасности и приватности. Основные претензии к мессенджеру :

Исходный код мессенджера закрыт. Независимые эксперты не имеют возможность выявить в сервисе уязвимости, через которые третьи стороны смогут получать доступ к данным пользователей.

Невозможно проверить, использует ли Max сквозное шифрование.

Max запрашивает расширенный доступ к данным: геолокации, камере, микрофону, контактам, файлам телефона.

Max планируют интегрировать с «Госуслугами» и другими государственными сервисами. Это значит, что заинтересованные стороны будут знать о пользователе буквально все.

10 ноября Министерство науки и высшего образования разослало подведомственным учреждениям письмо о внедрении национального мессенджера Max. В нем говорится, что к 17 ноября следует создать чаты академических групп и каналов организаций, а 19 декабря — подвести итоги насаждения приложения.