Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото
За месяц до Нового года в Краснодаре на улице Красной включили праздничную иллюминацию. Показываем фото вечерних огней
Вечером 30 ноября в Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию, которую мэрия установила благодаря бизнесмену Сергею Галицкому. Редактор Юга.ру прошлась по праздничной улице и сделала несколько фото.
Новогодние украшения находятся на Александровском бульваре, от отеля Crowne Plaza (бывший «Интурист») до улицы Гаврилова. Основные объекты не отличаются от прошлогодних.
На улице Красной появились светящиеся тоннели и арки, похожие на сказочные короны, огромные елочные шары, разбросанные по газонам, горящие снежинки и стрекозы на деревьях, фигурки животных, неоновые звезды, напоминающие ледяные скульптуры. Главная елка увита разноцветными гирляндами.
Днем украшения выглядят не менее интересно:
Одна из светящихся разными оттенками арок, расположенная между улицами Кузнечной и Володи Головатого, похожа на таинственный лес из фильма «Аватар».
Вытоптали газон на 6 млн рублей:
Новогодняя Красная второй год подряд становится точкой притяжения для краснодарцев и туристов. По вечерам возле иллюминации собираются целыми семьями, многие фотографируются, подростки снимают тик-токи. Пока людей не очень много, однако в выходные ожидается первый аншлаг.
В этом году на Красной появилось много предприимчивых жителей. Возле новогодней елки, которая расположена над памятником Шурику и Лиде, гуляют аниматоры в костюмах жирафов и коней. Они предлают прохожим сфотографироваться за деньги. Другие организвали фотосъемки с белыми голубями.
Также ближе к улице Северной появились уличные фотографы, которые без разрешения снимают мимо идущих людей, а потом пытаются продать кадры.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре по двум адресам заработала почта Деда Мороза. Можно отправить послание главному волшебнику в Великий Устюг.
