Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото

За месяц до Нового года в Краснодаре на улице Красной включили праздничную иллюминацию. Показываем фото вечерних огней

Новогодние украшения находятся на Александровском бульваре, от отеля Crowne Plaza (бывший «Интурист») до улицы Гаврилова. Основные объекты не отличаются от прошлогодних.

Вечером 30 ноября в Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию, которую мэрия установила благодаря бизнесмену Сергею Галицкому. Редактор Юга.ру прошлась по праздничной улице и сделала несколько фото.

На улице Красной появились светящиеся тоннели и арки, похожие на сказочные короны, огромные елочные шары, разбросанные по газонам, горящие снежинки и стрекозы на деревьях, фигурки животных, неоновые звезды, напоминающие ледяные скульптуры. Главная елка увита разноцветными гирляндами.

Одна из светящихся разными оттенками арок, расположенная между улицами Кузнечной и Володи Головатого, похожа на таинственный лес из фильма «Аватар».

Новогодняя Красная второй год подряд становится точкой притяжения для краснодарцев и туристов. По вечерам возле иллюминации собираются целыми семьями, многие фотографируются, подростки снимают тик-токи. Пока людей не очень много, однако в выходные ожидается первый аншлаг.

В этом году на Красной появилось много предприимчивых жителей. Возле новогодней елки, которая расположена над памятником Шурику и Лиде, гуляют аниматоры в костюмах жирафов и коней. Они предлают прохожим сфотографироваться за деньги. Другие организвали фотосъемки с белыми голубями.

Также ближе к улице Северной появились уличные фотографы, которые без разрешения снимают мимо идущих людей, а потом пытаются продать кадры.