В Краснодаре открылась почта Деда Мороза. Где можно отправить письмо новогоднему волшебнику?

В Краснодаре по двум адресам начала работать почта Деда Мороза

2 декабря пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе начала работать почта Деда Мороза. Она расположена во Дворце искусств «Премьера» на улице Стасова, 175.

Послать письмо можно до 25 декабря. Почта Деда Мороза работает ежедневно с 11:00 до 15:00.

Также отправить письмо новогоднему волшебнику можно в отделении «Почты России» на улице Рашпилевской, 60. Сотрудники будут принимать конверты ежедневно до 31 декабря по графику работы — в будни с 8:00 до 23:00, в выходные — с 9:00 до 23:00.