Вытоптали газон на 6 млн рублей. Власти Краснодара оценивают ущерб после массовых гуляний на улице Красной

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757
    © Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757

В Краснодаре во время новогодних каникул вытоптали газон на Александровском бульваре

Предыстория: В декабре 2024 года в Краснодаре на Александровском бульваре установили и зажги новогоднюю иллюминацию. Украшенная улица Красная привлекла толпы жителей и туристов. Больше всего людей было на новогодних праздниках.

15 января подрядчик начал демонтировать украшения и восстанавливать тротуар. Работы завершат к февралю.

20 января в МКУ «Центр озеленения и экологии» сообщили «Краснодарским известиям», что в Краснодаре продолжают оценивать ущерб газону после массовых гуляний на Александровском бульваре. До новогодних праздников он уже превышал 6 млн рублей.

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Любуясь новогодней иллюминацией, многие не хотели толкаться на тротуаре и сокращали путь по газону. В результате его вытоптали.

«Площадь технического повреждения с новогодних праздников лишь возрастала: большой поток туристов, разборка иллюминации с применением спецтехники. И ведь все это не в сухую погоду — почва влажная. На этой неделе выйдем подсчитать ущерб еще раз», — рассказал директор центра Евгений Вечерка.

  • © Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757
    © Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757
  • © Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757
    © Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757

Как писали Юга.ру, посетители парка «Краснодар» повредили новогодние украшения и иллюминации.

Город Деньги Краснодар общество Сергей Галицкий

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