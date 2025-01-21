Вытоптали газон на 6 млн рублей. Власти Краснодара оценивают ущерб после массовых гуляний на улице Красной

В Краснодаре во время новогодних каникул вытоптали газон на Александровском бульваре

Предыстория: В декабре 2024 года в Краснодаре на Александровском бульваре установили и зажги новогоднюю иллюминацию. Украшенная улица Красная привлекла толпы жителей и туристов. Больше всего людей было на новогодних праздниках.



15 января подрядчик начал демонтировать украшения и восстанавливать тротуар. Работы завершат к февралю.



20 января в МКУ «Центр озеленения и экологии» сообщили «Краснодарским известиям», что в Краснодаре продолжают оценивать ущерб газону после массовых гуляний на Александровском бульваре. До новогодних праздников он уже превышал 6 млн рублей.

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Любуясь новогодней иллюминацией, многие не хотели толкаться на тротуаре и сокращали путь по газону. В результате его вытоптали.



«Площадь технического повреждения с новогодних праздников лишь возрастала: большой поток туристов, разборка иллюминации с применением спецтехники. И ведь все это не в сухую погоду — почва влажная. На этой неделе выйдем подсчитать ущерб еще раз», — рассказал директор центра Евгений Вечерка.

© Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757

© Скриншот из телеграм-канала «ТК Краснодар» https://t.me/tk_krd/17757