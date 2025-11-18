Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров. В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре на улице Красной почти готов новогодний декор, который мэрия устанавливает при поддержке Сергея Галицкого

Утром 18 ноября редактор Юга.ру Мария Журавлева отправилась посмотреть, как украшают улицу Красную к Новому году. 

Новогоднюю иллюминацию вновь устанавливают от улицы Буденного до Гаврилова. Монтировать ее начали 21 октября, а завершить планируют к 1 декабря.

В прошлом году мэрия не разглашала имя инвестора, который выделил деньги на украшения, однако СМИ предполагали, что это была компания Сергея Галицкого. В 2025 году мэр Краснодара Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар» поблагодарил Галицкого за его вклад в создание новогодней атмосферы.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В этом году большинство украшений не отличаются от прошлогодних. В середине ноября они выглядят необычно на фоне рыжих осенних деревьев и ярких лучей солнца.

Перед перекрестком возле Северной и Красной на деревьях установили огромных стрекоз, а на следующем участке до Кузнечной — резную арку в виде веток с новогодними шарами. По краям прогулочной аллеи расставили фигуры животных: оленей, лисиц, медведей.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

У гостиницы Crowne Plaza (бывший «Интурист») уже стоят голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы, они переливаются на солнце.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Появилась и первая городская новогодняя елка — ее собрали из огромных разноцветных шаров. Объект находится вблизи Александровской арки, возле гостиницы «Кавказ» и торгового квартала «Центра города». На газонах также разложили огромные новогодние шары.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Вторую елку возвели над скульптурой Шурика и Лиды. На огромный каркас прикрепляют искусственные ветви и тянут гирлянду.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Длинную светящуюся арку установили от улицы Бабушкина по направлению к кинотеатру «Аврора».

От пересечения улиц Красной и Одесской до Гаврилова повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и снежинки.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, власти Анапы рассказали, как украсят город к Новому году и почему песковики «переедут» с пляжа.

Благоустройство Город Краснодар Новый год Праздники Сергей Галицкий

Новости

Краснодар вошел в тройку городов-лидеров по количеству тату-салонов. Самые лучшие — в Прикубанском округе
В Краснодаре пройдут бесплатные встречи вязального клуба. На первой научат делать шапку для собаки
Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров. В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
Компания «Магнит» заявила о ребрендинге «Магнит Косметик». Новый магазин уже заработал в Краснодаре
Краснодарцев приглашают бесплатно сыграть в настолку об историческом центре города
Суд обязал «Агрокомплекс» семьи бывшего губернатора Кубани выплатить 5,8 млн рублей за разлив навоза

Лента новостей

Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вчера, 09:45 Реклама
Докажи, что ты краснодарец: пройди тест о городском трамвае
Вернуть Красную
Вчера, 12:45
Вернуть Красную
Почему главную улицу Краснодара пора снова открыть для пешеходов
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
13 ноября, 15:10
«Нужна профилактика насилия над исторической средой»
Как волонтеры спасают старинную архитектуру Краснодара от погоды, жителей и чиновников

Реклама на сайте