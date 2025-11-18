Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров. В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого
В Краснодаре на улице Красной почти готов новогодний декор, который мэрия устанавливает при поддержке Сергея Галицкого
Утром 18 ноября редактор Юга.ру Мария Журавлева отправилась посмотреть, как украшают улицу Красную к Новому году.
Новогоднюю иллюминацию вновь устанавливают от улицы Буденного до Гаврилова. Монтировать ее начали 21 октября, а завершить планируют к 1 декабря.
В прошлом году мэрия не разглашала имя инвестора, который выделил деньги на украшения, однако СМИ предполагали, что это была компания Сергея Галицкого. В 2025 году мэр Краснодара Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар» поблагодарил Галицкого за его вклад в создание новогодней атмосферы.
В этом году большинство украшений не отличаются от прошлогодних. В середине ноября они выглядят необычно на фоне рыжих осенних деревьев и ярких лучей солнца.
Перед перекрестком возле Северной и Красной на деревьях установили огромных стрекоз, а на следующем участке до Кузнечной — резную арку в виде веток с новогодними шарами. По краям прогулочной аллеи расставили фигуры животных: оленей, лисиц, медведей.
У гостиницы Crowne Plaza (бывший «Интурист») уже стоят голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы, они переливаются на солнце.
Появилась и первая городская новогодняя елка — ее собрали из огромных разноцветных шаров. Объект находится вблизи Александровской арки, возле гостиницы «Кавказ» и торгового квартала «Центра города». На газонах также разложили огромные новогодние шары.
Вторую елку возвели над скульптурой Шурика и Лиды. На огромный каркас прикрепляют искусственные ветви и тянут гирлянду.
Длинную светящуюся арку установили от улицы Бабушкина по направлению к кинотеатру «Аврора».
От пересечения улиц Красной и Одесской до Гаврилова повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и снежинки.
