Резные арки, снежинки и елка из разноцветных шаров. В Краснодаре монтируют новогоднюю иллюминацию от Галицкого

В Краснодаре на улице Красной почти готов новогодний декор, который мэрия устанавливает при поддержке Сергея Галицкого

Утром 18 ноября редактор Юга.ру Мария Журавлева отправилась посмотреть, как украшают улицу Красную к Новому году. Новогоднюю иллюминацию вновь устанавливают от улицы Буденного до Гаврилова. Монтировать ее начали 21 октября, а завершить планируют к 1 декабря. В прошлом году мэрия не разглашала имя инвестора, который выделил деньги на украшения, однако СМИ предполагали, что это была компания Сергея Галицкого. В 2025 году мэр Краснодара Евгений Наумов в эфире радио «Краснодар» поблагодарил Галицкого за его вклад в создание новогодней атмосферы.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В этом году большинство украшений не отличаются от прошлогодних. В середине ноября они выглядят необычно на фоне рыжих осенних деревьев и ярких лучей солнца.



Перед перекрестком возле Северной и Красной на деревьях установили огромных стрекоз, а на следующем участке до Кузнечной — резную арку в виде веток с новогодними шарами. По краям прогулочной аллеи расставили фигуры животных: оленей, лисиц, медведей.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

У гостиницы Crowne Plaza (бывший «Интурист») уже стоят голографические звезды или яркие перламутровые кристаллы, они переливаются на солнце.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Появилась и первая городская новогодняя елка — ее собрали из огромных разноцветных шаров. Объект находится вблизи Александровской арки, возле гостиницы «Кавказ» и торгового квартала «Центра города». На газонах также разложили огромные новогодние шары.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Вторую елку возвели над скульптурой Шурика и Лиды. На огромный каркас прикрепляют искусственные ветви и тянут гирлянду.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Длинную светящуюся арку установили от улицы Бабушкина по направлению к кинотеатру «Аврора». От пересечения улиц Красной и Одесской до Гаврилова повесили более десяти рядов с праздничными гирляндами. Объекты похожи одновременно на звезды и снежинки.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру