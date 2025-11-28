«Связан ли всплеск смертности с выбросом мазута». У берегов Анапы за месяц нашли 19 погибших дельфинов

В Анапе волонтеры фиксируют увеличение погибших китообразных

27 ноября телеграм-канал центра спасения дельфинов «Дельфа» сообщил, что за последний месяц, начиная с 21 октября, специалисты отметили увеличение количества погибших китообразных в Анапском районе. По словам волонтеров, до этой даты мертвых дельфинов практически не было. За месяц погибли 19 китообразных: 8 афалин, 5 белобочек и 6 азовок. Для сравнения, в 2024 и 2023 годах за этот же период было всего 8 и 6 мертвых дельфинов соответственно.

«Связан ли нынешний всплеск смертности дельфинов с выбросом мазута, зафиксированным в 20-х числах октября в акватории Анапы, или это совпадение — утверждать что-либо пока невозможно. Одно ясно однозначно — такое серьезное загрязнение среды обитания дельфинов не сможет пройти без последствий для всех трех видов черноморских китообразных. Постепенное накопление токсикантов может быть значительным ударом для их здоровья, особенно для иммунной системы», — рассказали в центре «Дельфа». Волонтеры рассказали, что исследование погибшей 21 октября белобочки показало наличие хронической инфекции. На это указывают многочисленные гранулемы в легких, увеличенные лимфоузлы, точечные кровоизлияния в ЖКТ (гастродуоденит) и сильное истощение животного. Инфекционный процесс развился на фоне иммуносупрессии. Напомним, 24 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил о новых выбросах мазута в районе Анапы — в станице Благовещенской, на Бугазской Косе и недалеко от села Витязево.