В Краснодаре стартовал второй сезон кофе-хоппинга с напитками, посвященными городу и краю. Что это и как принять участие?

29 ноября проект GreenDoor анонсировал проведение второго сезона кофе-хоппинга в краснодарских заведениях. Идея события похожа на известный бар-хоппинг, но в отличие от него, в рамках кофе-хоппинга выпивают напитки не в барах или пабах, а в кофейнях.

Напомним, первый сезон мероприятия прошел в июле — тогда заведения предлагали летние освежающие напитки. На этот раз кофе-хоппинг посвящен зиме, а количество участниц-кофеен стало больше.

«Мы на юге любим своих друзей и соседей, любим вкусную еду, а кофе, кажется, уже стал неотъемлемой частью современной локальной культуры. И вот мы подумали, почему бы не объединить нашу любовь ко всему перечисленному и самому Краснодару в одном проекте? Так случился краснодарский кофе-хоппинг», — написали организаторы.