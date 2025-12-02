В Краснодаре стартовал второй сезон кофе-хоппинга с напитками, посвященными городу и краю. Что это и как принять участие?
Краснодарский проект GreenDoor запустил новый сезон кофе-хоппинга, в котором можно попробовать специальные согревающие напитки, посвященные городу (12+)
29 ноября проект GreenDoor анонсировал проведение второго сезона кофе-хоппинга в краснодарских заведениях. Идея события похожа на известный бар-хоппинг, но в отличие от него, в рамках кофе-хоппинга выпивают напитки не в барах или пабах, а в кофейнях.
Напомним, первый сезон мероприятия прошел в июле — тогда заведения предлагали летние освежающие напитки. На этот раз кофе-хоппинг посвящен зиме, а количество участниц-кофеен стало больше.
«Мы на юге любим своих друзей и соседей, любим вкусную еду, а кофе, кажется, уже стал неотъемлемой частью современной локальной культуры. И вот мы подумали, почему бы не объединить нашу любовь ко всему перечисленному и самому Краснодару в одном проекте? Так случился краснодарский кофе-хоппинг», — написали организаторы.
В проекте участвуют пять кофеен, которые предлагают участникам попробовать специальные горячие напитки, посвященные Краснодару и его локальной идентичности:
- «Дача Бистро» (улица Красная, 206) предлагает «Красный сбитень» — напиток из мандарина, клюквы, душистого перца и майского меда;
- «Тепло» (улица Красная, 204 и Коммунаров, 268В) подготовила «Карту спелых улиц» — черный кофе с темным виноградом, сырной пеной с копченой грушей и мускатным орехом;
- Larriping (улица Северная, 281) подает «Променад» — аэрикано (эспрессо с пенкой) с фейхоа, бобами тонка и сахарной ватой;
- Booker (улица Октябрьская, 91) предлагает «Станичный штрудель» — раф с яблочным пюре из фруктов с Сенного рынка, корицей и халвой;
- Yankee Sierra (улица Гимназическая, 65) подготовила «На балконе гостиницы «Централь» — какао с чернично-вишневым соусом и «вайбом екатеринодарской интеллигенции».
Для участия необходимо взять карточку у бариста в любом из заведений и отправиться по маршруту. В каждой кофейне участникам поставят отметку-стикер в карточку и дадут одну из страниц путеводителя, который можно собрать полностью, пройдя весь кофе-хоппинг.
Поучаствовать в событии до 11 января включительно. Подробности уточняйте у организаторов.
GreenDoor — краснодарский проект, изначально ориентированный на фотоискусство и съемку улиц Краснодара. Со временем организаторы сообщества вышли за рамки своей деятельности и стали проводить различные мероприятия: арт-маркеты, фестивали, кофе-хоппинг.
Как писали Юга.ру, в 2024 году Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен. В городе на 10 тыс. горожан приходится 7,67 кофеен.