В Краснодаре запустили кофе-хоппинг. Что это и как поучаствовать?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Проект GreenDoor запустил краснодарский кофе-хоппинг, в котором можно попробовать специальные напитки, посвященные городу (0+)

7 июня проект GreenDoor сообщил о проведении кофе-хоппинга в краснодарских заведениях. Идея события похожа на известный бар-хоппинг, но в отличии от него, в рамках кофе-хоппинга выпивают напитки не в барах или пабах, а в кофейнях. 

«Мы на юге любим своих друзей и соседей, любим вкусную еду, а кофе, кажется, уже стал частью современной локальной культуры. И вот мы подумали, почему бы не собрать нашу любовь ко всему перечисленному и всему Краснодару в одном проекте?», — отметили организаторы в анонсе.

В проекте участвуют четыре кофейни, которые предлагают краснодарцам попробовать специальные напитки, посвященные городу и его локальной идентичности:

  • Larriping (Северная, 281) предлагает напиток «Шуховская башня», посвященный архитектурному символу Краснодара и городской легенде о сбежавшем из цирка крокодиле;
  • «Тепло» (Красная, 204 и Коммунаров, 268В) — «Латте по-кубански» — кофе с «ощущением летней прогулки по тенистым улицам»;
  • Velcum (Октябрьская, 114) предлагает «Краснодарский тоник» — напиток из кваса, кофе, льда и лимона;
  • Booker Coffee (Октябрьская, 91) подготовила напиток «На солнце спел», основанный на чае улун и пюре из жердел «со вкусом бесконечного дня летних каникул и прогулок по дворикам старого центра Краснодара».

«Два шота эспрессо — и тебя колбасит»:

Для участия необходимо взять карточку у бариста в любом из заведений, отправиться по маршруту, попробовать все специальные напитки и поставить отметки-стикеры в карточке. В последней кофейне, пройдя весь путь, краснодарцы получат подарок — лимитированный стикерпак от GreenDoor.

Поучаствовать в кофе-хоппинге можно до 31 июля включительно. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в 2024 году Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен. В городе на 10 тыс. горожан приходится 7,67 кофеен. 

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