В Краснодаре запустили кофе-хоппинг. Что это и как поучаствовать?

7 июня проект GreenDoor сообщил о проведении кофе-хоппинга в краснодарских заведениях. Идея события похожа на известный бар-хоппинг, но в отличии от него, в рамках кофе-хоппинга выпивают напитки не в барах или пабах, а в кофейнях.

«Мы на юге любим своих друзей и соседей, любим вкусную еду, а кофе, кажется, уже стал частью современной локальной культуры. И вот мы подумали, почему бы не собрать нашу любовь ко всему перечисленному и всему Краснодару в одном проекте?», — отметили организаторы в анонсе.

В проекте участвуют четыре кофейни, которые предлагают краснодарцам попробовать специальные напитки, посвященные городу и его локальной идентичности: