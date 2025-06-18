В Краснодаре запустили кофе-хоппинг. Что это и как поучаствовать?
Проект GreenDoor запустил краснодарский кофе-хоппинг, в котором можно попробовать специальные напитки, посвященные городу (0+)
7 июня проект GreenDoor сообщил о проведении кофе-хоппинга в краснодарских заведениях. Идея события похожа на известный бар-хоппинг, но в отличии от него, в рамках кофе-хоппинга выпивают напитки не в барах или пабах, а в кофейнях.
«Мы на юге любим своих друзей и соседей, любим вкусную еду, а кофе, кажется, уже стал частью современной локальной культуры. И вот мы подумали, почему бы не собрать нашу любовь ко всему перечисленному и всему Краснодару в одном проекте?», — отметили организаторы в анонсе.
В проекте участвуют четыре кофейни, которые предлагают краснодарцам попробовать специальные напитки, посвященные городу и его локальной идентичности:
- Larriping (Северная, 281) предлагает напиток «Шуховская башня», посвященный архитектурному символу Краснодара и городской легенде о сбежавшем из цирка крокодиле;
- «Тепло» (Красная, 204 и Коммунаров, 268В) — «Латте по-кубански» — кофе с «ощущением летней прогулки по тенистым улицам»;
- Velcum (Октябрьская, 114) предлагает «Краснодарский тоник» — напиток из кваса, кофе, льда и лимона;
- Booker Coffee (Октябрьская, 91) подготовила напиток «На солнце спел», основанный на чае улун и пюре из жердел «со вкусом бесконечного дня летних каникул и прогулок по дворикам старого центра Краснодара».
«Два шота эспрессо — и тебя колбасит»:
Для участия необходимо взять карточку у бариста в любом из заведений, отправиться по маршруту, попробовать все специальные напитки и поставить отметки-стикеры в карточке. В последней кофейне, пройдя весь путь, краснодарцы получат подарок — лимитированный стикерпак от GreenDoor.
Поучаствовать в кофе-хоппинге можно до 31 июля включительно. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в 2024 году Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен. В городе на 10 тыс. горожан приходится 7,67 кофеен.