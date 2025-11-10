В Краснодарском крае капучино, латте и раф подорожали на 13-16%. Сколько в среднем стоят напитки?

10 ноября бизнес-компания «Контур.Маркет» сообщила «РБК Краснодар», что средняя стоимость кофейных напитков в Краснодарском крае в сентябре-октябре 2025 года выросла на 13-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики изучили данные изменения цены и спроса на основании 980 тыс. чеков в торговых точках Краснодара и края с 1 сентября по 15 октября.

Так, стоимость американо и капучино выросла на 13% — до 288 и 359 рублей соответственно. При этом спрос на напитки увеличился на 6% и 3%. Латте также подорожал на 13% — до 366 рублей, однако спрос снизился на 2%.