В Краснодарском крае капучино, латте и раф подорожали на 13-16%. Сколько в среднем стоят напитки?

Осенью на Кубани выросла средняя стоимость кофейных напитков

10 ноября бизнес-компания «Контур.Маркет» сообщила «РБК Краснодар», что средняя стоимость кофейных напитков в Краснодарском крае в сентябре-октябре 2025 года выросла на 13-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Аналитики изучили данные изменения цены и спроса на основании 980 тыс. чеков в торговых точках Краснодара и края с 1 сентября по 15 октября.

Так, стоимость американо и капучино выросла на 13% — до 288 и 359 рублей соответственно. При этом спрос на напитки увеличился на 6% и 3%. Латте также подорожал на 13% — до 366 рублей, однако спрос снизился на 2%. 

Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей:

Стоимость рафа выросла на 16% — до 410 рублей, а спрос упал на 24%. Эспрессо стал дороже на 14% — до 300 рублей, спрос снизился на 8%.

В анализе участвовали два других напитка — глинтвейн и грог. Цена глинтвейна за 0,5 литра выросла на 9% — до 667 рублей, грога — на 21% — до 614 рублей за 0,5 литра. Спрос на напитки снизился до 27% и 19% соответственно.  

Отметим, что эксперты не уточнили объем напитков

Аналитики подчеркнули, что на повышение стоимости и изменение спроса влияют факторы погоды, конкуренции и перенасыщения продуктом на рынке. Также по словам экспертов, потребители все чаще отказываются от кофе в пользу чаев и морсов.

Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен.

