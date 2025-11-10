В Краснодарском крае капучино, латте и раф подорожали на 13-16%. Сколько в среднем стоят напитки?
Осенью на Кубани выросла средняя стоимость кофейных напитков
10 ноября бизнес-компания «Контур.Маркет» сообщила «РБК Краснодар», что средняя стоимость кофейных напитков в Краснодарском крае в сентябре-октябре 2025 года выросла на 13-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики изучили данные изменения цены и спроса на основании 980 тыс. чеков в торговых точках Краснодара и края с 1 сентября по 15 октября.
Так, стоимость американо и капучино выросла на 13% — до 288 и 359 рублей соответственно. При этом спрос на напитки увеличился на 6% и 3%. Латте также подорожал на 13% — до 366 рублей, однако спрос снизился на 2%.
Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей:
Стоимость рафа выросла на 16% — до 410 рублей, а спрос упал на 24%. Эспрессо стал дороже на 14% — до 300 рублей, спрос снизился на 8%.
В анализе участвовали два других напитка — глинтвейн и грог. Цена глинтвейна за 0,5 литра выросла на 9% — до 667 рублей, грога — на 21% — до 614 рублей за 0,5 литра. Спрос на напитки снизился до 27% и 19% соответственно.
Отметим, что эксперты не уточнили объем напитков
Аналитики подчеркнули, что на повышение стоимости и изменение спроса влияют факторы погоды, конкуренции и перенасыщения продуктом на рынке. Также по словам экспертов, потребители все чаще отказываются от кофе в пользу чаев и морсов.
Как писали Юга.ру, Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен.