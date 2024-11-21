В Краснодаре кофеен в два раза больше, чем в Ростове-на-Дону

В Краснодаре на 10 тыс. горожан приходится 7,67 кофеен. Краевой центр почти в два раза опередил Ростов-на-Дону (3,75), Москву (3,56) и Санкт-Петербург (3,36). Следом идут Пермь (3,2), Екатеринбург (2,88), Новосибирск (2,83) и Красноярск (2,46).

Всего в 2024 году в России работает более 17,7 тыс. кофеен. В 2023-м этот показатель был 15,4 тыс. точек. Интерес россиян к таким заведениям растет. В 2024-м карточки кофеен в сервисе открыли более 83 млн раз. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего кофейнями интересуются в августе, реже всего в декабре.