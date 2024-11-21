В Краснодаре кофеен в два раза больше, чем в Ростове-на-Дону

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Краснодар возглавил список городов РФ по числу кофеен

21 ноября телеканал «Краснодар» сообщил, что кубанская столица лидирует среди городов России по числу открытых кофеен. Такую статистику приводит сервис «Яндекс.Карты».

В Краснодаре на 10 тыс. горожан приходится 7,67 кофеен. Краевой центр почти в два раза опередил Ростов-на-Дону (3,75), Москву (3,56) и Санкт-Петербург (3,36). Следом идут Пермь (3,2), Екатеринбург (2,88), Новосибирск (2,83) и Красноярск (2,46). 

Среди городов с самым низким показателем — Самара (1,69), Омск (1,7) и Уфа (1,66).

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Всего в 2024 году в России работает более 17,7 тыс. кофеен. В 2023-м этот показатель был 15,4 тыс. точек. Интерес россиян к таким заведениям растет. В 2024-м карточки кофеен в сервисе открыли более 83 млн раз. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего кофейнями интересуются в августе, реже всего в декабре.

Как писали Юга.ру, в Южном федеральном округе на среднюю зарплату можно купить 347 бургеров.

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