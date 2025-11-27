Суд признал виновными в теракте на Крымском мосту восемь человек. Все получили пожизненные сроки

Ростовский суд вынес вердикт по делу о взрыве на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года

Соломко и Терчаняну также инкриминировали контрабанду взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

27 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес решение по делу о взрыве на Крымском мосту. Подсудимыми выступали Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былина, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им были предъявлены обвинения в совершении террористического акта (ч. 3 п.б ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Ни один из обвиняемых вину не признал, настаивая на том, что они не были осведомлены о характере груза и просто выполняли свою обычную работу. Всем восьмерым фигурантам назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Именно такой срок запрашивал прокурор.

Оставшиеся обвиняемые находятся в розыске. Всего по делу проходят 13 человек — граждане России, Армении и Украины.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. После этого загорелись цистерны с топливом. В СК заявили, что водитель, взорвавший грузовик — житель Краснодарского края и квалифицировали произошедшее как теракт. Взрыв на Крымском мосту унес жизни пяти человек.

В феврале 2023 года Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения. Восстановление железнодорожной части закончили в июле.