«Не спал только русский авось. Защищал нас». Актер Максим Виторган рассказал, как пережил атаку БПЛА в Туапсе
Российский актер Максим Виторган не смог найти убежище во время беспилотной атаки в Туапсе
2 ноября актер Максим Виторган рассказал в своем телеграм-канале, что во время прогулки по центру Туапсе он получил сообщение об атаке БПЛА с просьбой укрыться в помещениях без окон. Виторган стал искать убежище, но не смог его найти и спрятаться.
«Как узнать где укрытие? Люди начнут расходится по укрытиям в домах, торговых центрах, кинотеатрах — надо за ними. Смотрю вокруг. Никакой паники. Город живет своей жизнью. Я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: а что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать прятаться? Люди ухмылялись, махали руками: сообщения присылают автоматом каждый день», — написал он.
В Сочи появились указатели «Укрытие» на жилых высотках:
По словам актера, атака продолжалась всю ночь, была слышна работа ПВО и сирен. Сообщение об отмене опасности беспилотников ему пришло на следующий день утром:
«Выглянул в окно: пару окон в соседних домах зажглись. Но никто никуда не бежит. Некуда бежать. Спали мы в ванной — помещении без окон. Не спал только русский авось. Защищал нас».
3 ноября телеграм-канал «Мой Туапсе» поделился постом Виторгана. В комментариях жители Туапсе подтвердили, что бомбоубежищ в городе действительно нет. Другие обозвали актера «обидчивым и бездарным» и объяснили, что устроить бомбоубежище «в наших горных породах» трудно «по причине сложного геологического разреза».
Напомним, что в ночь 2 ноября Туапсе атаковали беспилотники. Обломки сбитых дронов повредили танкер, нефтеналивной терминал, здание железнодорожного вокзала, а также два иностранных гражданских судна.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА.
