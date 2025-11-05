«Не спал только русский авось. Защищал нас». Актер Максим Виторган рассказал, как пережил атаку БПЛА в Туапсе

2 ноября актер Максим Виторган рассказал в своем телеграм-канале, что во время прогулки по центру Туапсе он получил сообщение об атаке БПЛА с просьбой укрыться в помещениях без окон. Виторган стал искать убежище, но не смог его найти и спрятаться.

«Как узнать где укрытие? Люди начнут расходится по укрытиям в домах, торговых центрах, кинотеатрах — надо за ними. Смотрю вокруг. Никакой паники. Город живет своей жизнью. Я как городской сумасшедший ходил по улицам и приставал к людям: а что вы делаете в таких ситуациях? Куда бежать прятаться? Люди ухмылялись, махали руками: сообщения присылают автоматом каждый день», — написал он.