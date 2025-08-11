В Сочи появились указатели «Укрытие» на жилых высотках. Люди жалуются, что таблички есть не во всех районах

9 августа администрация Сочи сообщила, в Лазаревском районе курорта начали наносить трафаретные указатели «Укрытие». В комментариях люди стали возмущаться, почему таблички появились только там.

Ранее мэр Андрей Прошунин лично оценил состояние убежищ в городе — больше 200 защитных сооружений и свыше 1200 подвалов многоквартирных домов. По его словам, не все они находятся в удовлетворительном состоянии. Помещения зачастую используют для хранения личных вещей.