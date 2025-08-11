В Сочи появились указатели «Укрытие» на жилых высотках. Люди жалуются, что таблички есть не во всех районах

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Сочи Официальный»

В Лазаревском районе Сочи на многоквартирных жилых домах устанавливают указатели «Укрытие»

9 августа администрация Сочи сообщила, в Лазаревском районе курорта начали наносить трафаретные указатели «Укрытие». В комментариях люди стали возмущаться, почему таблички появились только там.

Ранее мэр Андрей Прошунин лично оценил состояние убежищ в городе — больше 200 защитных сооружений и свыше 1200 подвалов многоквартирных домов. По его словам, не все они находятся в удовлетворительном состоянии. Помещения зачастую используют для хранения личных вещей.

Мэр добавил, что администрация Лазаревского района совместно с УК и ТОСами теперь не только маркирует безопасные зоны, но и приводит подвалы в порядок. Жителей просят сообщать о проблемных укрытиях.

10 августа «Блокнот» сообщил, что жители Сочи пожаловались на подвал, непригодный для укрытия. Подземная территория по улице 60 лет ВЛКСМ, 4 находится в плохом состоянии — там много хлама, грязь, плесень, паутина и неприятный запах.

Как писали Юга.ру, в Сочи 8 августа из-за атаки беспилотников людей эвакуировали с пляжей. Отели размещали отдыхающих в укрытиях.

Безопасность Жилье СВО Сочи

