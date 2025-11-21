Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям
Согласно новому закону, губернатор Краснодарского края будет предлагать гордуме кандидатуры на пост мэра кубанской столицы
20 ноября Законодательное собрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления» и закрепило сохранение смешанной модели управления в регионе.
Напомним, 19 июня 2025 года в силу вступил закон об одноуровневой и двухуровневой системах управления, которую регионы выбирают самостоятельно.
При переходе на одноуровневую систему муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения станут филиалами районной администрации, где и будут принимать все решения. При сохранении двухуровневой системы статус местной власти останется без изменений.
Также закон ввел новый способ избрания главы муниципального образования — из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта (губернатора).
Власти Краснодарского края сохранили смешанную систему, сочетающую одноуровневую и двухуровневую.
Сайт ЗСК утверждает, что по краевому законопроекту, на большей части субъекта система местного самоуправления (МСУ) останется прежней — двухуровневой: «продолжится уже устоявшаяся работа органов местной власти в муниципальных и городских округах. Там действует одноуровневая система организации МСУ, которая нарабатывает свою эффективность».
Депутаты кубанского Заксобрания оставили прежней и избирательные кампании — депутаты продолжат выбираться только на прямых муниципальных выборах. Законопроект допускает поддержку территориального общественного самоуправления из краевого и местного бюджетов.
Выборы в Краснодарском крае:
Однако нововведения коснутся выборов мэра Краснодара — теперь его будут избирать из числа кандидатов, представленных губернатором края гордуме. Ранее на должность главы мог подать документы любой желающий, соответствующий критериям.
Также, согласно закону, губернатор самостоятельно будет назначать исполняющих полномочия глав муниципальных образований.
Напомним, в 2014 году бывший губернатор края Александр Ткачев отменил прямые выборы мэра, заявив, что «бюджеты понесли значительные расходы и нагрузку, да и сами жители устали».
Как писали Юга.ру, в феврале Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ. Из него исключили губернатора Кубани.