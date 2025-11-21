Кандидатов в мэры Краснодара теперь выбирает губернатор. Ранее подать заявку мог любой, подходящий по критериям

20 ноября Законодательное собрание Краснодарского края приняло в первом чтении законопроект «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления» и закрепило сохранение смешанной модели управления в регионе.

Напомним, 19 июня 2025 года в силу вступил закон об одноуровневой и двухуровневой системах управления, которую регионы выбирают самостоятельно.



При переходе на одноуровневую систему муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения станут филиалами районной администрации, где и будут принимать все решения. При сохранении двухуровневой системы статус местной власти останется без изменений.



Также закон ввел новый способ избрания главы муниципального образования — из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта (губернатора).

Власти Краснодарского края сохранили смешанную систему, сочетающую одноуровневую и двухуровневую.



Сайт ЗСК утверждает, что по краевому законопроекту, на большей части субъекта система местного самоуправления (МСУ) останется прежней — двухуровневой: «продолжится уже устоявшаяся работа органов местной власти в муниципальных и городских округах. Там действует одноуровневая система организации МСУ, которая нарабатывает свою эффективность».



Депутаты кубанского Заксобрания оставили прежней и избирательные кампании — депутаты продолжат выбираться только на прямых муниципальных выборах. Законопроект допускает поддержку территориального общественного самоуправления из краевого и местного бюджетов.