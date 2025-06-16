«Проще понимать, кто за что отвечает». В России вступит в силу новый закон о местном самоуправлении
В России с 19 июня начнет действовать закон, по которому регионы смогут выбрать модель для местного управления
Новый закон о принципах местного самоуправления позволит регионам самим выбирать модель для муниципального управления. Большая часть норм нового закона вступает в силу с 19 июня 2025 года. Субъекты и муниципалитеты должны будут привести правовые акты, определяющие организацию местного самоуправления, в соответствие с новым законом не позднее 1 января 2027 года.
Закон предусматривает две системы местного управления: одноуровневую и двухуровневую. При переходе на одноуровневую систему муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения станут филиалами районной администрации. При сохранении двухуровневой системы статус местной власти останется без изменений.
Региональные власти смогут сами выбирать систему основываясь на мнении людей, специфике субъекта и сложившихся традиций.
«Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству сообщили, что оставить двухуровневую модель решили Адыгея, Калмыкия, Крым, Чечня и Ростовская область.
На одноуровневую систему уже перешел Ставропольский край. К этой же модели комитет относит Севастополь, несмотря на то, что в городе действует своя система муниципального управления.
После принятия закона на одноуровневую систему перейдут Ингушетия, Северная Осетия и Астраханская область.
Дагестан, Краснодарский край и Волгоградская область перейдут на одноуровневую модель частично.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в разговоре с «Российской газетой» отметил, что на муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете.
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По его словам, не должно быть массового увольнения чиновников из сельсоветов, а при переходе региона на одноуровневую систему должны быть созданы территориальные органы местной администрации, куда сможет перейти сложившийся опытный кадровый состав.
«При едином управлении исчезает возможность перекладывать ответственность между уровнями власти. Действуют общие стандарты, например, при установлении тарифов, оказании услуг. Чем проще управление, тем эффективнее распределяются ресурсы, проще понимать: кто за что отвечает и куда и по какому вопросу идти гражданам», — прокомментировал Крашенинников.
Также в законе вводится новый четвертый способ избрания главы муниципального образования. Ранее мэра можно было избрать по трем способам:
- на муниципальных выборах;
- представительным органом муниципального образования из числа депутатов;
- представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
С 19 июня главу смогут избрать также представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта (губернатора).
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