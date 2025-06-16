В России с 19 июня начнет действовать закон, по которому регионы смогут выбрать модель для местного управления

Новый закон о принципах местного самоуправления позволит регионам самим выбирать модель для муниципального управления. Большая часть норм нового закона вступает в силу с 19 июня 2025 года. Субъекты и муниципалитеты должны будут привести правовые акты, определяющие организацию местного самоуправления, в соответствие с новым законом не позднее 1 января 2027 года.

Закон предусматривает две системы местного управления: одноуровневую и двухуровневую. При переходе на одноуровневую систему муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения станут филиалами районной администрации. При сохранении двухуровневой системы статус местной власти останется без изменений.

Региональные власти смогут сами выбирать систему основываясь на мнении людей, специфике субъекта и сложившихся традиций.

«Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по госстроительству сообщили, что оставить двухуровневую модель решили Адыгея, Калмыкия, Крым, Чечня и Ростовская область.

На одноуровневую систему уже перешел Ставропольский край. К этой же модели комитет относит Севастополь, несмотря на то, что в городе действует своя система муниципального управления.

После принятия закона на одноуровневую систему перейдут Ингушетия, Северная Осетия и Астраханская область.

Дагестан, Краснодарский край и Волгоградская область перейдут на одноуровневую модель частично.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в разговоре с «Российской газетой» отметил, что на муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете.