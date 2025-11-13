WhatsApp* вслед за Telegram начал предлагать российским пользователям вход через почту для обхода блокировок

13 ноября «РИА Новости» сообщили, что мессенджер WhatsApp* начал предлагать пользователям из России привязать электронную почту к своей учетной записи. Данная функция позиционируется как дополнительный, третий способ для входа и восстановления доступа к аккаунту.

Нововведение призвано снизить риск блокировки личного кабинета пользователя. При попытке входа в мессенджер появляется уведомление «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход».