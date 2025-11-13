WhatsApp* вслед за Telegram начал предлагать российским пользователям вход через почту для обхода блокировок
13 ноября «РИА Новости» сообщили, что мессенджер WhatsApp* начал предлагать пользователям из России привязать электронную почту к своей учетной записи. Данная функция позиционируется как дополнительный, третий способ для входа и восстановления доступа к аккаунту.
Нововведение призвано снизить риск блокировки личного кабинета пользователя. При попытке входа в мессенджер появляется уведомление «Не рискуйте попасть под блокировку. В случае нарушений передачи SMS убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход».
Привет, «чебурнет»?:
После этого российскому пользователю предлагают перейти в настройки конфиденциальности, чтобы добавить адрес электронной почты.
По заверениям разработчиков, привязка email-адреса обеспечивает дополнительный уровень безопасности и позволяет восстановить аккаунт без необходимости получения СМС-сообщения или звонка.
В конце октября такую же опцию ввел Telegram. Нововведение появилось после сообщений о том, что в России ограничили регистрацию в мессенджере. Новым пользователям больше не приходят СМС.
Как писали Юга.ру, с 30 октября на территории Крыма ограничили работу Telegram и WhatsApp*.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.