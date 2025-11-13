В Краснодаре состоится премьера спектакля «Родительский день»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В Краснодаре покажут постановку о проблеме отцов и детей (12+)

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 30 ноября премьеру спектакля «Родительский день». В основе лежит одноименная пьеса Алексея Еньшина.

«Спектакль о том, как молчание мертвых помогает разговориться живым», — так описывает свое творение режиссер Андрей Новопашин.

«Король тыкв», внутри «Смешариков» и хвала Линчу:

Главные герои — мать и сын. Ей 60 лет, ему 35. В спектакле они навещают могилы умерших родственников и параллельно пытаются понять друг друга и найти контакт.

Главные роли исполнят Денис Федосов и Наталия Денисова. Постановка стала результатом режиссерской лаборатории «Два в одном», проходившей на площадке «Одного театра» в начале сентября.

Премьера состоится 30 ноября в 19:00 на улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События Театры

Новости

ЦБ признает подозрительными крупные переводы самому себе через СБП
В Ингушетии будут рассылать SMS об ограничениях мобильного интернета. В республике жалуются на недельные отключения с августа
В России растет заболеваемость пневмонией. В Ставропольском крае одну из школ закрыли на карантин
В России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Родительский день»
«Послушайте!» В Краснодаре будут читать стихи Владимира Маяковского и говорить о поэте

Лента новостей

Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Вчера, 11:42
Киты, очковые пингвины, серфинг в Атлантике и эхо апартеида
Краснодарка поделилась впечатлениями и стоимостью путешествия в самую южную точку Африки
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Вчера, 15:54
В Краснодарском крае врачи не заметили переломы у сбитой автомобилем школьницы
Больницу проверит Минздрав
Три дня непогоды
11 ноября, 17:46
Три дня непогоды
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение

Реклама на сайте