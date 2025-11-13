В Краснодаре состоится премьера спектакля «Родительский день»

В Краснодаре покажут постановку о проблеме отцов и детей (12+)

«Спектакль о том, как молчание мертвых помогает разговориться живым», — так описывает свое творение режиссер Андрей Новопашин.

Арт-пространство «Свои» анонсировало на 30 ноября премьеру спектакля «Родительский день». В основе лежит одноименная пьеса Алексея Еньшина.

Главные герои — мать и сын. Ей 60 лет, ему 35. В спектакле они навещают могилы умерших родственников и параллельно пытаются понять друг друга и найти контакт.

Главные роли исполнят Денис Федосов и Наталия Денисова. Постановка стала результатом режиссерской лаборатории «Два в одном», проходившей на площадке «Одного театра» в начале сентября.

Премьера состоится 30 ноября в 19:00 на улице Зиповской, 5В, литер Х. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.