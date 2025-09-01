Спектакли новых авторов, читка пьесы и лекция о современной драматургии. Краснодарский «Один театр» приглашает на режиссерскую лабораторию

В «Одном театре» с 5 по 7 сентября пройдет режиссерская лаборатория. Узнали программу (18+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 5-7 сентября режиссерскую лабораторию камерных форм «Два в одном». Зрители смогут познакомиться с новыми режиссерами, современной литературой и разными подходами к тексту.

Программа:

5 сентября в 18:30 — «Камино норте» по пьесе Евгении Алексеевой. Режиссером выступила Юлия Романцова. Постановка расскажет об экстремальном походе, личностном росте, сепарации и надежде (18+);

5 сентября в 20:30 — «Пророк» режиссера Дианы Казаковой. Спектакль — мрачная история-рассуждение о непростом выборе (16+);

6 сентября в 18:30 — «Родительский день» по пьесе Алексея Еньшина. Режиссер — Андрей Новопашин. Спектакль представлен как роуд-муви и расскажет о семейных проблемах (18+);

6 сентября в 20:30 — «Руки женщин моей семьи были не для письма» по роману Еганы Джаббаровой. Режиссер — Анна Додока. Постановка расскажет историю молодой женщины, жизнь которой регулируется строгими правилами патриархальной семьи, а ее тело подчинено неврологической болезни, вызывающей сильные боли (18+);

7 сентября в 17:00 — лекция «Современная российская драматургия: большие и малые формы» профессора кафедры зарубежной литературы и сравнительного культуроведения КубГУ Веры Сердечной. Участники узнают об истории и теории драмы, а также о лицах отечественной драматургии (12+);