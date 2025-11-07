Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места
На спектакль «Щелкунчик» в краснодарском Музыкальном театре раскупили почти все билеты
7 ноября Юга.ру зашли на сайт Музыкального театра Краснодара, чтобы узнать, можно ли еще купить билеты на спектакль «Щелкунчик» в декабре и январе. Так, на многие показы в декабре в выходные дни билетов уже нет.
При этом билеты есть на дневные показы в будние дни. На 11 декабря остались четыре билета от 800 рублей, на 12 декабря семь билетов от 1200 рублей. На показы, которые пройдут 15-18 декабря еще достаточно билетов от 800 рублей.
Желающие могут посмотреть балет в январе — показы пройдут 23, 24 и 25 числа в дневное время. Билетов еще много. Стоимость — от 800 до 3000 рублей.
Напомним, в 2024 году билеты на декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Музыкальном театре были раскуплены уже к 4 декабря. Поэтому желающим стоит поторопиться с приобретением.
Любители «Щелкунчика» могут попасть и на показ спектакля в Большом театре в Москве в декабре и январе. Однако билетов в продаже еще нет, а в 2024 году их раскупили очень быстро, поэтому нужно следить за объявлениями о старте продаж.
Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края в новогодние праздники будут отдыхать 12 дней.