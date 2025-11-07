Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места

7 ноября Юга.ру зашли на сайт Музыкального театра Краснодара, чтобы узнать, можно ли еще купить билеты на спектакль «Щелкунчик» в декабре и январе. Так, на многие показы в декабре в выходные дни билетов уже нет.

При этом билеты есть на дневные показы в будние дни. На 11 декабря остались четыре билета от 800 рублей, на 12 декабря семь билетов от 1200 рублей. На показы, которые пройдут 15-18 декабря еще достаточно билетов от 800 рублей.