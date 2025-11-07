Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео с Rutube-канала «★BALLET★»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «★BALLET★»

На спектакль «Щелкунчик» в краснодарском Музыкальном театре раскупили почти все билеты

7 ноября Юга.ру зашли на сайт Музыкального театра Краснодара, чтобы узнать, можно ли еще купить билеты на спектакль «Щелкунчик» в декабре и январе. Так, на многие показы в декабре в выходные дни билетов уже нет.

При этом билеты есть на дневные показы в будние дни. На 11 декабря остались четыре билета от 800 рублей, на 12 декабря семь билетов от 1200 рублей. На показы, которые пройдут 15-18 декабря еще достаточно билетов от 800 рублей. 

  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com

«Спасибо Сергею Николаевичу»:

Желающие могут посмотреть балет в январе — показы пройдут 23, 24 и 25 числа в дневное время. Билетов еще много. Стоимость — от 800 до 3000 рублей. 

  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
  • © Скриншот с сайта www.to-premiera.com
    © Скриншот с сайта www.to-premiera.com

Напомним, в 2024 году билеты на декабрьские показы балета «Щелкунчик» в Музыкальном театре были раскуплены уже к 4 декабря. Поэтому желающим стоит поторопиться с приобретением. 

Любители «Щелкунчика» могут попасть и на показ спектакля в Большом театре в Москве в декабре и январе. Однако билетов в продаже еще нет, а в 2024 году их раскупили очень быстро, поэтому нужно следить за объявлениями о старте продаж. 

Как писали Юга.ру, жители Краснодарского края в новогодние праздники будут отдыхать 12 дней.

Афиша Город Краснодар Музыкальный театр Новый год отдых Праздники Развлечения События Театры

Новости

В Дагестане вертолет с туристами рухнул на частный дом. Четыре человека погибли
«Животные предельно истощены». В станице под Краснодаром обнаружили 20 бесхозных собак с бирками
Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара. Администрация президента уже отказала в отставке активисту
Краснодарцы раскупили большую часть билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Узнали, на какие дни еще есть места
Закончилась еда, опоздали на рейсы. Пассажиры парома Трабзон — Сочи на сутки застряли на борту
Картины на дорожных знаках, уличный фонарь, брейк-данс и русский рок. В Краснодаре пройдет выставка «Знаковая»

Лента новостей

«Бойцовский клуб» по-краснодарски
Сегодня, 11:19
«Бойцовский клуб» по-краснодарски
В спальном районе подростки выбивают друг другу зубы и ломают кости
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Вчера, 17:02
За десять месяцев 2025 года в Краснодарском крае в ДТП погибли 920 человек
Больше только в Московской области
В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет
Вчера, 17:04
В России в 2026 году подорожают мобильная связь и интернет

Реклама на сайте