«Король тыкв», внутри «Смешариков» и хвала Линчу. В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино
С 13 по 23 ноября в Краснодаре состоится фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2025 (18+)
Beat Film Festival анонсировал на 13-23 ноября фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2025. Зрители увидят фильмы о музыке, искусстве, дизайне, культурных феноменах и героях. Программа фестиваля разделена на несколько блоков: «Международная программа», Best of Beat и «Докиндустрия».
В «Международной программе» покажут российские премьеры европейских и американских фестивалей. Зрители увидят фильмы:
- «Ансельм. Шум времени» об известном немецком художнике Ансельме Кифере;
- «Модернизм. Inc» об американском архитекторе и промышленном дизайнере Элиоте Нойесе, работавшем в международной технологической компании IBM;
- «Я — Мартин Парр» о британском фотографе, фотожурналисте и члене фотоагентства Magnum;
- «Время брутализма» об архитектуре города Скопье в Северной Македонии и десятках монументальных бетонных зданий;
- «Добро пожаловать в Линчлэнд» «Добро пожаловать в Линчлэнд» о Дэвиде Линче, режиссере сериала «Твин Пикс» и фильмов «Человек-слон», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и других. Главные роли в картине исполнили актеры Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн.
В блоке Best of Beat представят самые популярные фильмы Beat Film Festival за последние несколько лет:
- «Мишель Гондри: DIY» о французском кинорежиссере, сценаристе и клипмейкере. Гондри снимал клипы для певицы Бьорк, групп White Stripes и Daft Punk, прославился как самый изобретательный клипмейкер рубежа 1990-2000-х и получил «Оскар» за режиссуру фильма «Вечное сияние чистого разума» в 2004 году;
- «Двадцать лет со «Смешариками». Зрители познакомятся с создателями мультфильма и «Петербургской анимационной студии», увидят создание ленты и работу аниматоров, режиссеров и актеров озвучки над юбилейным сезоном картины;
- «Майкл и его «джорданы» о баскетболисте Майкле Джордане и его именных кроссовках, выпускающихся под брендом Nike и ставших культом уличной моды.
«Настоящий артхаусный фильм»:
В блоке «Докиндустрия» представят российское документальное кино:
- «Трезвое село» — драмеди о главе поселка в Башкортостане, который в 2011 году решает принять участие в конкурсе за денежный приз. Претендентам на победу нужно сократить употребление алкоголя среди селян и показать, что у них достаточно других развлечений;
- «Семейный портрет» — история о семье, члены которой — Гена Какуша, Аня Лунина и сын Миша — увлекаются скейтбордингом;
- «Взаимопонимание». Картина состоит из десятков историй людей о поиске себя, борьбе с одиночеством и любви;
- «Дача-культ» — документальная новелла о месте, где «стираются культурные и социальные различия, а семья, друзья и соседи неизменно собираются за столом с вкусной едой»;
- «Король тыкв». Картина рассказывает о Саше Чусове, который уже много лет выращивает гигантские тыквы в Подмосковье;
- «Выход из воды». Фильм о российской пловчихе и мировой чемпионке Юлии Ефимовой, которая в 31 год решается бросить вызов более молодым соперницам.
Показы пройдут в кинотеатрах «Формула кино OZ» и «Каро 8». Расписание сеансов и стоимость билетов можно узнать по ссылке.
