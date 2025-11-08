«Король тыкв», внутри «Смешариков» и хвала Линчу. В Краснодаре пройдет фестиваль документального кино

С 13 по 23 ноября в Краснодаре состоится фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2025 (18+)

Beat Film Festival анонсировал на 13-23 ноября фестиваль международного документального кино Beat Weekend 2025. Зрители увидят фильмы о музыке, искусстве, дизайне, культурных феноменах и героях. Программа фестиваля разделена на несколько блоков: «Международная программа», Best of Beat и «Докиндустрия».

В «Международной программе» покажут российские премьеры европейских и американских фестивалей. Зрители увидят фильмы:

«Ансельм. Шум времени» об известном немецком художнике Ансельме Кифере;

об известном немецком художнике Ансельме Кифере; «Модернизм. Inc» об американском архитекторе и промышленном дизайнере Элиоте Нойесе, работавшем в международной технологической компании IBM;

об американском архитекторе и промышленном дизайнере Элиоте Нойесе, работавшем в международной технологической компании IBM; «Я — Мартин Парр» о британском фотографе, фотожурналисте и члене фотоагентства Magnum;

о британском фотографе, фотожурналисте и члене фотоагентства Magnum; «Время брутализма» об архитектуре города Скопье в Северной Македонии и десятках монументальных бетонных зданий;

об архитектуре города Скопье в Северной Македонии и десятках монументальных бетонных зданий; «Добро пожаловать в Линчлэнд» «Добро пожаловать в Линчлэнд» о Дэвиде Линче, режиссере сериала «Твин Пикс» и фильмов «Человек-слон», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» и других. Главные роли в картине исполнили актеры Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини и Лора Дерн.

В блоке Best of Beat представят самые популярные фильмы Beat Film Festival за последние несколько лет: