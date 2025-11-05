В Краснодаре две недели будут отлавливать бездомных собак. В каких районах?

Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 5 по 17 ноября в городе будут отлавливать безнадзорных животных. Плановый отлов пройдет в Фестивальном микрорайоне, Черемушках, на Западном Обходе и в хуторе Ленина.

Пойманных животных привезут в муниципальный приют, где стерилизуют, вакцинируют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Если за 26 дней собаки не найдут новых хозяев, то их вернут в прежнюю среду обитания.