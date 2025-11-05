В Краснодаре две недели будут отлавливать бездомных собак. В каких районах?
В нескольких районах Краснодара 5 ноября начался плановый отлов бродячих собак
Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 5 по 17 ноября в городе будут отлавливать безнадзорных животных. Плановый отлов пройдет в Фестивальном микрорайоне, Черемушках, на Западном Обходе и в хуторе Ленина.
Пойманных животных привезут в муниципальный приют, где стерилизуют, вакцинируют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Если за 26 дней собаки не найдут новых хозяев, то их вернут в прежнюю среду обитания.
Жителей просят внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул в этот период в указанных районах.
Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме». Приют находится в поселке Березовом на улице Коломойцева, 30.
