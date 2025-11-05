В Краснодаре две недели будут отлавливать бездомных собак. В каких районах?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В нескольких районах Краснодара 5 ноября начался плановый отлов бродячих собак

Пресс-служба краснодарского муниципального приюта для собак сообщила, что с 5 по 17 ноября в городе будут отлавливать безнадзорных животных. Плановый отлов пройдет в Фестивальном микрорайоне, Черемушках, на Западном Обходе и в хуторе Ленина.

Пойманных животных привезут в муниципальный приют, где стерилизуют, вакцинируют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Если за 26 дней собаки не найдут новых хозяев, то их вернут в прежнюю среду обитания.

Читайте также:

Жителей просят внимательно следить за своими питомцами и не выпускать их на самовольный выгул в этот период в указанных районах.

Напомним, муниципальный приют для бездомных животных начали строить в октябре 2023 года. 17 апреля 2025 года он открылся в «пилотном режиме». Приют находится в поселке Березовом на улице Коломойцева, 30.

Как писали Юга.ру, 10 октября стало известно, что в России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев.

Животные Краснодар

Новости

В Краснодаре две недели будут отлавливать бездомных собак. В каких районах?
Власти Туапсе не нашли в море нефтяное пятно, которое было видно на спутниковых снимках после атаки БПЛА
На реконструкцию цирка в Краснодаре потратят 7 млрд рублей. Изначально работы оценивали в 1,7 млрд рублей
Азовское море может стать источником дешевой и экологичной электроэнергии
В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе. Как его найти и что внутри?
«Дети плакали и убегали». В парке Новороссийска выставили макет голого раненого солдата с оторванной ногой

Лента новостей

В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе
Сегодня, 11:41
В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе
Как его найти и что внутри?
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
3 ноября, 11:08
«Краснодар» выиграл у «Спартака» и продолжает лидировать в футбольном чемпионате
Тепло и без осадков
Сегодня, 10:46
Тепло и без осадков
Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в начале рабочей недели?

Реклама на сайте