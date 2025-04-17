В Краснодаре открыли приют для бездомных животных. Там ищут сотрудников и хозяев для собак

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в тестовом режиме заработал муниципальный приют для животных

Предыстория: Муниципальный приют для бездомных животных начали строить под Краснодаром в октябре 2023 года. В октябре 2024 года власти отчитались, что проект готов, однако точную дату открытия не назвали.

Позже стало известно, что приют начнет принимать собак и кошек в мае 2025 года. В марте организация стала искать сотрудников, в том числе ловцов животных.

17 апреля телеграм-канал краснодарского муниципального приюта анонсировал свое открытие в «пилотном режиме». Он находится в поселке Березовом на улице Скульптора Коломойцева, 30. Сейчас там живут восемь собак. 

В телеграм-канале приюта будут сообщать о животных, которые ищут дом и нуждаются в помощи, а также о различных мероприятиях.

Отстрел, эвтаназия или еще один приют?:

Приют будет работать по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), которая сейчас действует в Краснодарском крае. Животных будут содержать 26 дней. За этот период их вакцинируют, стерилизуют, чипируют и зарегистрируют в спецреестре. Затем животных вернут в прежнюю среду обитания, если им не найдут хозяев. 

Напомним, что 14 марта ЗСК поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно законопроекту, приютам разрешат усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение определенного срока.

13 марта комитет Совфеда не поддержал проект. Его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».

19 марта в Госдуме должно было пройти первое чтение законопроекта, но его отложили на неопределенный срок.

Как писали Юга.ру, 5 апреля в Краснодаре прошел массовый пикет против жестокого обращения с бездомными животными.

Животные Краснодар

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