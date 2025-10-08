В Краснодарском крае отговорили от абортов почти половину обратившихся в больницу женщин

Минздрав опубликовал данные по отказам от абортов в сентябре. В Краснодарском крае самый высокий показатель в ЮФО

По данным ведомства, чтобы беременные сделали правильный выбор, им оказали услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи.

Минздрав России опубликовал статистику за сентябрь, в которой приводит данные, сколько беременных женщин, обратившихся в медицинские организации с целью сделать аборт, в итоге отказались от процедуры и решили родить ребенка. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

В Краснодарском крае 44,9% беременных оставили ребенка. Это в полтора раза больше, чем в среднем по стране (28%) и самый высокий показатель в ЮФО.

В Ростовской области от абортов отказались 33,68% пришедших в медицинские организации, Крыму — 27,1%, Севастополе — 25,1, в Адыгее — 23%, Ставропольском крае — 28,13%.

Самый высокий показатель отказов от прерывания беременности фиксируют в республиках Северного Кавказа. В Чечне и Ингушетии 100% женщин передумали делать аборт, Дагестане — 99,75%, Кабардино-Балкарии — 96,35%.

Из общей статистики выбиваются Карачаево-Черкесия и Северная Осетия. Там только 34,64% и 20,1% женщин соответственно удалось уговорить оставить ребенка.

В России продолжают активно бороться с низкой рождаемостью. Одной из задач по-прежнему является снижение количества абортов.

В Вологодской области решили установить в кабинетах доабортного консультирования копию ладони, которая держит муляж 10-12-недельного эмбриона. Также волонтеры свяжут для плода шапочки разных цветов.

Обсуждают и полный запрет абортов. В январе российские ученые написали открытые письма с осуждением прерывания беременности в частных клиниках и призвали к «решительным мерам со стороны государства и общества» для ограничения этой процедуры.