В столовой одной из школ Ростовской области учеников разделили на «малоимущих» и «детей СВО». Губернатор назвал это «дискриминацией»

Ростовская область

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Екатерины Мизулиной
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Екатерины Мизулиной

В сети обратили внимание на разницу в питании учеников школы в Ростовской области

28 октября директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в социальных сетях распространяются фото из школы Азова Ростовской области. В столовой на столах установлены таблички «малоимущие» и «СВО».

«Если инфо достоверная, то это очевидная дискриминация. Сложно представить насколько дискомфортно ребятам и какую травлю это может провоцировать», — считает Мизулина.

Читайте также:

Согласно документам, дети из малообеспеченных семей получают на завтрак пшеничную кашу, хлеб и чай с сахаром и лимоном. Детей участников СВО и детей из многодетных семей кормят завтраком и обедом. В меню плов, тефтели, курица с разными гарнирами, обед — суп.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию. Он назвал такие действия очевидной и грубейшей дискриминацией.

«Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение», — заявил глава региона.

По его словам, директор школы получил выговор. Также губернатор поручил разобраться с подрядчиком, поставляющим питание в учебное учреждение.

Позже администрация Азова в комментариях под постом главы города Дмитрия Устименко сообщила, что исполняющую обязанности директора учебного учреждения отстранили от должности.

Как писали Юга.ру, 23 октября в Ставропольском крае ввели формат свободного посещения школы во время угрозы атаки БПЛА.

Детское питание Еда Ростовская область СВО Школа Школьники

Новости

Рейс парома Трабзон — Сочи снова перенесли. На этот раз из-за шторма
Депутат Госдумы предложил вернуться к идее построить метро в Краснодаре и Ростове-на-Дону
«Кошмар музейщика». Краснодарцы раскритиковали открывшейся после ремонта Выставочный зал
В Горячем Ключе на сутки отключат воду. Подвозить ресурс жителям не будут
Армянская авиакомпания запустила рейсы в Ереван из Краснодара. Сколько стоит билет?
В Молодежном театре Краснодара пройдет «Ночь искусств». Программу посвятили Чехову

Лента новостей

Реклама на сайте