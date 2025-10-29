В столовой одной из школ Ростовской области учеников разделили на «малоимущих» и «детей СВО». Губернатор назвал это «дискриминацией»

В сети обратили внимание на разницу в питании учеников школы в Ростовской области

«Если инфо достоверная, то это очевидная дискриминация. Сложно представить насколько дискомфортно ребятам и какую травлю это может провоцировать», — считает Мизулина.

28 октября директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила , что в социальных сетях распространяются фото из школы Азова Ростовской области. В столовой на столах установлены таблички «малоимущие» и «СВО».

Согласно документам, дети из малообеспеченных семей получают на завтрак пшеничную кашу, хлеб и чай с сахаром и лимоном. Детей участников СВО и детей из многодетных семей кормят завтраком и обедом. В меню плов, тефтели, курица с разными гарнирами, обед — суп.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию. Он назвал такие действия очевидной и грубейшей дискриминацией.

«Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение», — заявил глава региона.

По его словам, директор школы получил выговор. Также губернатор поручил разобраться с подрядчиком, поставляющим питание в учебное учреждение.

Позже администрация Азова в комментариях под постом главы города Дмитрия Устименко сообщила, что исполняющую обязанности директора учебного учреждения отстранили от должности.