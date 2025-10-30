В России сильно подорожало мясо. Сколько стоят говядина, курица и свинина в Краснодарском крае
Эксперты рассказали, как изменились цены на продукты в Краснодарском крае. Товары из продовольственной корзины подорожали на 13%
23 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Национального союза птицеводов сообщил, что в сентябре 2025 года тушка бройлера подорожала на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 190 рублей за килограмм. Это самый высокий уровень с начала года.
Также СМИ рассказали и об увеличении цен на говядину. По данным Росстата, с начала года они увеличились на 8,5%, за год — на 13,3%. Средняя розничная цена в сентябре составила 660 рублей за килограмм. Эксперты объяснили подорожание общемировым дефицитом скота и зависимостью от импорта.
Подорожала и свинина — к началу октября оптовая цена окорока выросла на 31% — с 259 до 340 рублей за килограмм. Специалисты прогнозируют, что до конца года стоимость мяса продолжит увеличиваться, особенно к новогоднему сезону.
Ужин в ресторане или баре Краснодара в среднем стоит 3,8 тыс. рублей:
28 октября аналитики «Контур. Маркета» сообщили «РБК Краснодар» о ценах на мясо в Краснодарском крае:
- говядина — 926 рублей за кило (+37%), спрос снизился на 27%;
- свинина — 601 рубль за кило (+17%), спрос сократился на 16%;
- курица — 261 рубль за кило (-12%), спрос вырос на 32%.
По данным Краснодарского управления цен и тарифов, за неделю (с 21 по 28 октября) средняя стоимость килограмма говядины достигла 740,16 рублей, килограмма свинины — 393,9 рублей, а килограмма курицы — 251,4 рублей.
Следовательно, в столице Кубани и в регионе цены на мясо оказались выше, чем в среднем по России.
Помимо этого, эксперты «Контур. Маркета» рассказали, что в крае средняя стоимость товара из продовольственной корзины за июль-сентябрь 2025 года достигла 218 рублей, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.
Цены на продукты первой необходимости на Кубани:
- картофель — 69 рублей за кило (+34%), спрос снизился на 36%;
- морковь — 48 рублей за кило (+21%), спрос снизился на 33%;
- лук — 56 рублей за полкило (-3%), спрос снизился на 30%;
- творог — 182 рубля за 350 грамм (+30%), продажи упали на 22%;
- сливочное масло — 207 рублей за 180 грамм (+24%), спрос снизился на 7%;
- подсолнечное масло — 246 рублей за 800 миллилитров (+22%), продажи выросли на 13%;
- молоко — 125 рублей за литр (+15%), продажи сократились на 31%;
- кефир — 78 рублей за 900 грамм (+11%), спрос стал ниже на 21%;
- сыр — 270 рублей за 200 грамм (+5%), спрос упал на 33%;
- маргарин — 27 рублей за 200 грамм (-11%), продажи выросли на 13%;
- соль — 110 рублей за полкило (+28%), продажи выросли на 29%;
- чай — 246 рублей (+22%), спрос снизился на 24%;
- мука — 108 рублей за кило (+21%), продажи снизились на 20%;
- хлеб — 94 рубля (+19%), объем продаж снизился на 20%;
- сахар — 135 рублей за кило (+18%), продажи упали на 26%;
- кофе — 276 рублей за 60 грамм (+14%), спрос снизился на 21%;
- макароны — 186 рублей (+13%), объем продаж сократился на 15%;
- яйца — 141 рубль (-35%), продажи снизились на 3%.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае цены на продукцию могут вырасти в 2-3 раза. Причина в ограничениях на пальмовое масло.