В России сильно подорожало мясо. Сколько стоят говядина, курица и свинина в Краснодарском крае

Эксперты рассказали, как изменились цены на продукты в Краснодарском крае. Товары из продовольственной корзины подорожали на 13%

23 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Национального союза птицеводов сообщил , что в сентябре 2025 года тушка бройлера подорожала на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 190 рублей за килограмм. Это самый высокий уровень с начала года. Также СМИ рассказали и об увеличении цен на говядину. По данным Росстата, с начала года они увеличились на 8,5%, за год — на 13,3%. Средняя розничная цена в сентябре составила 660 рублей за килограмм. Эксперты объяснили подорожание общемировым дефицитом скота и зависимостью от импорта. Подорожала и свинина — к началу октября оптовая цена окорока выросла на 31% — с 259 до 340 рублей за килограмм. Специалисты прогнозируют, что до конца года стоимость мяса продолжит увеличиваться, особенно к новогоднему сезону.

28 октября аналитики «Контур. Маркета» сообщили «РБК Краснодар» о ценах на мясо в Краснодарском крае:

говядина — 926 рублей за кило (+37%), спрос снизился на 27%;

за кило (+37%), спрос снизился на 27%; свинина — 601 рубль за кило (+17%), спрос сократился на 16%;

за кило (+17%), спрос сократился на 16%; курица — 261 рубль за кило (-12%), спрос вырос на 32%.

По данным Краснодарского управления цен и тарифов, за неделю (с 21 по 28 октября) средняя стоимость килограмма говядины достигла 740,16 рублей, килограмма свинины — 393,9 рублей, а килограмма курицы — 251,4 рублей.

Следовательно, в столице Кубани и в регионе цены на мясо оказались выше, чем в среднем по России.



Помимо этого, эксперты «Контур. Маркета» рассказали, что в крае средняя стоимость товара из продовольственной корзины за июль-сентябрь 2025 года достигла 218 рублей, что на 13% больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.



Цены на продукты первой необходимости на Кубани: