К 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак

28 октября «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Азово-Черноморский филиал «ВНИРО» (АзНИИРХ) сообщила, что ученые прогнозируют полное преобразование экосистемы Азовского моря. К 2040 году соленость может увеличиться до 17%.

По данным экспертов, это может привести к исчезновению таких традиционных для моря рыб, как лещ, тарань и судак.