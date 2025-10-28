К 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ученые прогнозируют изменение экосистемы Азовского моря через 15 лет

28 октября «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Азово-Черноморский филиал «ВНИРО» (АзНИИРХ) сообщила, что ученые прогнозируют полное преобразование экосистемы Азовского моря. К 2040 году соленость может увеличиться до 17%.

По данным экспертов, это может привести к исчезновению таких традиционных для моря рыб, как лещ, тарань и судак. 

Читайте также:

Однако популяция морских видов увеличится. В ближайшие годы главными объектами промысла в Азовском море станут пиленгас, камбала-калкан, кефали и креветки.

Также ученые проводят эксперименты по выращиванию австралийского красноклешневого рака и гигантской пресноводной креветки.

Напомним, что рыбаки жалуются на массовую гибель рыбы в Азовском море из-за увеличения солености еще с 2022 года. 

В 2025 году средневзвешенные показатели солености воды в Азовском море и Таганрогском заливе достигли рекордных значений — 16% и 12% соответственно. Ранее ученые прогнозировали, что к 2030 году показатель солености может достигнуть 15%. То есть значения были превышены уже в этом году.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря.

Азовское море Водоемы Наука Рыболовство Экология

Новости

К 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак
В Сочи ограничили движение на площади Зимнего театра в связи с проведением марафона
Вице-губернатор Краснодарского края Минькова ушла с поста и возглавила «Кубань 24»
Дептранс Краснодара рассказал, как оплатить парковку без мобильного интернета и можно ли ее сделать бесплатной
«Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать». Ветврачи Анапы предложили другой способ очистки замазученных пернатых
У бывшего главы Кавказского района конфисковали имущество почти на 740 млн рублей

Лента новостей

«Максимальные» блокировки
Сегодня, 13:00
«Максимальные» блокировки
Почему в Краснодарском крае отключают мобильный интернет
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
Вчера, 14:52
В центре Краснодара на полтора месяца перекроют движение
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Вчера, 17:48
На курорты Краснодарского края надвигается шторм
Будут новые выбросы мазута?

Реклама на сайте