К 2040 году в Азовском море могут исчезнуть лещ, тарань и судак
Ученые прогнозируют изменение экосистемы Азовского моря через 15 лет
28 октября «Деловая газета. Юг» со ссылкой на Азово-Черноморский филиал «ВНИРО» (АзНИИРХ) сообщила, что ученые прогнозируют полное преобразование экосистемы Азовского моря. К 2040 году соленость может увеличиться до 17%.
По данным экспертов, это может привести к исчезновению таких традиционных для моря рыб, как лещ, тарань и судак.
Однако популяция морских видов увеличится. В ближайшие годы главными объектами промысла в Азовском море станут пиленгас, камбала-калкан, кефали и креветки.
Также ученые проводят эксперименты по выращиванию австралийского красноклешневого рака и гигантской пресноводной креветки.
Напомним, что рыбаки жалуются на массовую гибель рыбы в Азовском море из-за увеличения солености еще с 2022 года.
В 2025 году средневзвешенные показатели солености воды в Азовском море и Таганрогском заливе достигли рекордных значений — 16% и 12% соответственно. Ранее ученые прогнозировали, что к 2030 году показатель солености может достигнуть 15%. То есть значения были превышены уже в этом году.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сильно подорожает хамса. Среди причин — высокие цены на топливо и соленость Азовского моря.