Депутат Госдумы ожидает открытие аэропорта в Ростове-на-Дону в ноябре

Депутат Виктор Водолацкий ожидает открытие ростовского аэропорта в ноябре или декабре 2025 года. По его данным, вопросом активно занимается губернатор региона

27 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил изданию RostovGazeta, что ожидает открытия аэропорта в Ростове-на-Дону в ноябре или до конца 2025 года. По его данным, на данный момент открытием Платова активно занимается губернатор региона Юрий Слюсарь.

Водолацкий отметил, что подавал два направления в Министерство транспорта России. Одно из них связано с работой ростовского аэропорта.

«Когда открыли аэропорты Краснодара и Геленджика, которые находятся с нами в одном поясе авиасообщений, мы также обратились в Минтранс и Росавиацию, указав, что соседний регион уже пользуется авиасообщением, а Ростовская область пока находится на рассмотрении», — прокомментировал депутат.

Он также заявил, что надеется на открытие авиагавани хотя бы в тестовом режиме в дневное время.

«Я надеюсь, что наши обращения — губернатора Ростовской области, и депутатов Государственной думы найдут свое отражение. Будет найдена безопасная полетная зона, которая позволит хотя бы несколько рейсов отправлять днем с Платова в Москву и в другие города», — добавил Водолацкий.