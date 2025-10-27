Депутат Госдумы ожидает открытие аэропорта в Ростове-на-Дону в ноябре

Депутат Виктор Водолацкий ожидает открытие ростовского аэропорта в ноябре или декабре 2025 года. По его данным, вопросом активно занимается губернатор региона

27 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил изданию RostovGazeta, что ожидает открытия аэропорта в Ростове-на-Дону в ноябре или до конца 2025 года. По его данным, на данный момент открытием Платова активно занимается губернатор региона Юрий Слюсарь. 

Водолацкий отметил, что подавал два направления в Министерство транспорта России. Одно из них связано с работой ростовского аэропорта. 

«Когда открыли аэропорты Краснодара и Геленджика, которые находятся с нами в одном поясе авиасообщений, мы также обратились в Минтранс и Росавиацию, указав, что соседний регион уже пользуется авиасообщением, а Ростовская область пока находится на рассмотрении», — прокомментировал депутат. 

Он также заявил, что надеется на открытие авиагавани хотя бы в тестовом режиме в дневное время. 

«Я надеюсь, что наши обращения — губернатора Ростовской области, и депутатов Государственной думы найдут свое отражение. Будет найдена безопасная полетная зона, которая позволит хотя бы несколько рейсов отправлять днем с Платова в Москву и в другие города», — добавил Водолацкий.

Второе направление в Минтранс связано с просьбой увеличения количества поездов в Ростовской области. По мнению депутата, это поможет снизить ажиотаж на ж/д-билеты. 

Также Водолацкий попросил создать льготный проезд через пункты пропуска для машин с ростовскими номерами — это облегчит поездки для жителей региона в другие города на личном транспорте.

Напомним, аэропорт Ростова-на-Дону закрыли в конце февраля 2022 года после начала СВО. На протяжении этого времени слухи о его возможном открытии появлялись несколько раз в год. 

10 октября в СМИ появилась информация о возможном открытии аэропорта «Платов» с 26 октября. Однако в Росавиации заявили, что авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. 

Как писали Юга.ру, 25 октября аэропорт Краснодара перешел на осенне-зимнее расписание.

