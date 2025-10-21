Авиакомпания «Азимут» запросила у Росавиации разрешение на полеты из Ростова-на-Дону в Казахстан, Узбекистан, Саудовскую Аравию, а также на рейсы внутри страны

17 октября авиакомпания «Азимут» запросила в Росавиации разрешение на полеты из ростовского аэропорта «Платов», который закрыт с февраля 2022 года из-за начала СВО. О запросе известно из материалов к предстоящему заседанию межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов.

Согласно материалам, компания запросила разрешение на выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Актобе и Атырау (Казахстан), Джидду и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Андижан (Узбекистан). А также на осуществление полетов по маршрутам: