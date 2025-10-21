Авиакомпания «Азимут» запросила у Росавиации разрешение на полеты из Ростова-на-Дону

Ростовская область

Распечатать

  • безымянныи%U0306-0600 © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    безымянныи%U0306-0600 © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Авиакомпания «Азимут» запросила у Росавиации разрешение на полеты из Ростова-на-Дону в Казахстан, Узбекистан, Саудовскую Аравию, а также на рейсы внутри страны

17 октября авиакомпания «Азимут» запросила в Росавиации разрешение на полеты из ростовского аэропорта «Платов», который закрыт с февраля 2022 года из-за начала СВО. О запросе известно из материалов к предстоящему заседанию межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. 

Согласно материалам, компания запросила разрешение на выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Актобе и Атырау (Казахстан), Джидду и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Андижан (Узбекистан). А также на осуществление полетов по маршрутам:

  • Минеральные Воды — Дубай — Ростов-на-Дону;
  • Сочи — Дубай — Ростов-на-Дону;
  • Сочи — Самарканд — Ростов-на-Дону.  

Читайте также:

Напомним, 10 октября в СМИ появилась информация о возможном открытии аэропорта «Платов» с 26 октября.  Однако в Росавиации заявили, что авиагавань останется закрытой по соображениям безопасности. 

Ранее в СМИ уже несколько раз появлялись слухи о возможном открытии аэропорта в Ростове-на-Дону. 

Как писали Юга.ру, в ноябре самолеты из Краснодара начнут летать в Таиланд и Вьетнам.

Авиация Аэропорты Ростов-на-Дону СВО

Новости

СМИ сообщают, что в России снова заработали звонки в Telegram. Проверили, так ли это
В ветклиниках Сочи началась бесплатная вакцинация от бешенства. Где привить питомца?
На Кубани в конце октября прогнозируют потепление. Воздух прогреется до 25 °C
В Краснодаре на месте завода «Чайка» начали строить аквапарк за 14 млрд рублей
«Спасибо Сергею Николаевичу». В центре Краснодара вновь установят новогоднюю иллюминацию
Жители Краснодарского края пожаловались на сбой Telegram и WhatsApp*

Лента новостей

800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
Сегодня, 15:55
800 тыс. учеников и учителей уже поучаствовали в «Школе питания»
В новом сезоне к ЗОЖ-урокам присоединятся детсады и колледжи
Слово анархиста
17 октября, 16:20
Слово анархиста
Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций
Французский сад эмоций на Кубани
Вчера, 12:27
Французский сад эмоций на Кубани
В парке «Краснодар» установили новые скульптуры в виде голов

Реклама на сайте