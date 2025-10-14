СМИ сообщили, что аэропорт Ростова-на-Дону откроется 26 октября. Что ответили в Росавиации?

Ростовская область

  • © Фото с сайта rostov-gorod.ru
    © Фото с сайта rostov-gorod.ru

В Ростова-на-Дону обсуждают возможное открытие аэропорта «Платов». Подобные слухи были и перед открытием аэропорта в Краснодаре

10 октября журналисты издания «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на анонимный источник сообщили о возможном открытии аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону. По данным СМИ, гражданские полеты возобновят 26 октября. 

Точные направления и авиакомпании, которые начнут свою работу в воздушной гавани, журналисты не уточнили. Однако они рассказали, что уже согласованы шесть рейсов.

161.RU обратились за разъяснениями в пресс-службу Росавиации. В агентстве опровергли информацию об открытии аэропорта и заявили, что авиагавань остается закрытой по соображениям безопасности.

Напомним, что аэропорт Ростова-на-Дону закрыли в конце февраля 2022 года после начала СВО. На протяжении этого времени слухи о его возможном открытии появлялись несколько раз в год.

Вместе с «Платовым» были закрыты еще 11 южных аэропортов. Сегодня из этого списка возобновили свою работу воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Элисты.

Как писали Юга.ру, компания Wildberries купила крупнейший аэропорт Ингушетии.

