СМИ сообщили, что аэропорт Ростова-на-Дону откроется 26 октября. Что ответили в Росавиации?

10 октября журналисты издания «Привет-Ростов.ру» со ссылкой на анонимный источник сообщили о возможном открытии аэропорта «Платов» в Ростове-на-Дону. По данным СМИ, гражданские полеты возобновят 26 октября. Точные направления и авиакомпании, которые начнут свою работу в воздушной гавани, журналисты не уточнили. Однако они рассказали, что уже согласованы шесть рейсов.

161.RU обратились за разъяснениями в пресс-службу Росавиации. В агентстве опровергли информацию об открытии аэропорта и заявили, что авиагавань остается закрытой по соображениям безопасности.



Напомним, что аэропорт Ростова-на-Дону закрыли в конце февраля 2022 года после начала СВО. На протяжении этого времени слухи о его возможном открытии появлялись несколько раз в год.



Вместе с «Платовым» были закрыты еще 11 южных аэропортов. Сегодня из этого списка возобновили свою работу воздушные гавани Краснодара, Геленджика и Элисты.