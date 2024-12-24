В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне запретили майнинг до 2031 года

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Северная Осетия, Чечня

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  • © Фото pvproductions, сайт freepik.com
    © Фото pvproductions, сайт freepik.com

Правительство РФ утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг

24 декабря ТАСС сообщило, что кабмин ввел запрет на майнинг цифровой валюты в десяти регионах России. Соответствующее постановление есть в распоряжении агентства.

Речь о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года.

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Кроме того, в пики энергопотребления майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2025 году — с 1 января по 15 марта, а в следующие периоды — с 15 ноября по 15 марта.

Список территорий не окончательный, его будут корректировать по итогам решений комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ограничения нужны для того, чтобы сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с использованием специального оборудования.

Как писали Юга.ру, в Абхазии с 10 декабря отключают интернет по ночам для борьбы с майнингом.

Деньги Интернет Криптовалюта Связь Энергетика

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В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне запретили майнинг до 2031 года
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