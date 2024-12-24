В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне запретили майнинг до 2031 года

Правительство РФ утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг

Речь о Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года.

24 декабря ТАСС сообщило , что кабмин ввел запрет на майнинг цифровой валюты в десяти регионах России. Соответствующее постановление есть в распоряжении агентства.

Кроме того, в пики энергопотребления майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. В 2025 году — с 1 января по 15 марта, а в следующие периоды — с 15 ноября по 15 марта.

Список территорий не окончательный, его будут корректировать по итогам решений комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Ограничения нужны для того, чтобы сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с использованием специального оборудования.

Как писали Юга.ру, в Абхазии с 10 декабря отключают интернет по ночам для борьбы с майнингом.