В Дагестане выявили криптоферму на 35 устройств. Майнер украл электроэнергию почти на 1 млн рублей

Дагестан

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Дагестане продолжают бороться с незаконным потреблением электроэнергии

8 июля пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ» сообщила, что в Бабаюртовском районе Дагестана местный житель организовал в частном доме криптоферму на 35 устройств для добычи биткоинов. Механизмы были подключены к энергосети в обход счетчика.

По данным энергетиков, преступник украл 249 тыс. киловатт-часов на 980 тыс. рублей. За воровство электроэнергии похитителю грозит уголовная ответственность.

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По статье «Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 165 УК РФ) предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа до 80 тыс. рублей.

Напомним, в декабре 2024 года правительство РФ запретило майнинг в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне до 15 марта 2031-го.

Позже запрет на майнинг криптовалюты смягчили. По новым правилам разрешено добывать цифровые деньги при условии использования собственной электроэнергии.

Как писали Юга.ру, в июне стало известно, что в Ингушетии майнер украл электроэнергию на 4 млн рублей.

Деньги Интернет Криптовалюта Полиция Преступления Энергетика

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