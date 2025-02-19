Власти Краснодара разрешили строить на территории маслозавода кафе и магазины

На территории масложиркомбината по улице Тихорецкой могут появиться кафе, магазины и офисные здания

Наумов одобрил застройку территории после проведения публичных обсуждений на основе рекомендаций департамента архитектуры и градостроительства.

17 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о предоставлении ОАО «Масложиркомбинат Краснодарский» права использовать земли по улице Тихорецкой под магазины, объекты общепита, бытового обслуживания и делового управления. Речь идет об участке площадью 1,7 тыс. кв. метров.

Ранее мэр назвал масложиркомбинат мертвой промышленной зоной. Он заявил, что на его месте появится новый жилой район. Строить высотки начнут, когда решат транспортный и дорожный вопросы.

Напомним, на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.