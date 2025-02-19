Власти Краснодара разрешили строить на территории маслозавода кафе и магазины

Краснодарский край

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  • Краснодарский масложиркомбинат © Скриншот с сайта Яндекс.Карты,yandex.ru/maps/
    Краснодарский масложиркомбинат © Скриншот с сайта Яндекс.Карты,yandex.ru/maps/

На территории масложиркомбината по улице Тихорецкой могут появиться кафе, магазины и офисные здания

17 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о предоставлении ОАО «Масложиркомбинат Краснодарский» права использовать земли по улице Тихорецкой под магазины, объекты общепита, бытового обслуживания и делового управления. Речь идет об участке площадью 1,7 тыс. кв. метров.

Наумов одобрил застройку территории после проведения публичных обсуждений на основе рекомендаций департамента архитектуры и градостроительства.

Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар»:

Ранее мэр назвал масложиркомбинат мертвой промышленной зоной. Он заявил, что на его месте появится новый жилой район. Строить высотки начнут, когда решат транспортный и дорожный вопросы.

Напомним, на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне. Оно стоит недостроенным уже почти 20 лет.

Город Евгений Наумов Краснодар Промышленность Строительство

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