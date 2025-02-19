Власти Краснодара разрешили строить на территории маслозавода кафе и магазины
На территории масложиркомбината по улице Тихорецкой могут появиться кафе, магазины и офисные здания
17 февраля мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о предоставлении ОАО «Масложиркомбинат Краснодарский» права использовать земли по улице Тихорецкой под магазины, объекты общепита, бытового обслуживания и делового управления. Речь идет об участке площадью 1,7 тыс. кв. метров.
Наумов одобрил застройку территории после проведения публичных обсуждений на основе рекомендаций департамента архитектуры и градостроительства.
Бастрыкин отреагировал на обращение жителей района парка «Краснодар»:
Ранее мэр назвал масложиркомбинат мертвой промышленной зоной. Он заявил, что на его месте появится новый жилой район. Строить высотки начнут, когда решат транспортный и дорожный вопросы.
Напомним, на территории завода находятся объекты культурного наследия: «Маслобойный завод Торгового дома братьев С. и И. Аведовых», здание лаборатории, производственные помещения.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара не сможет снести здание в Юбилейном микрорайоне. Оно стоит недостроенным уже почти 20 лет.