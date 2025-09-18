В Краснодаре суд изъял землю под аквапарком на Затоне стоимостью 377 млн рублей
18 сентября Генпрокуратура РФ сообщила, что суд удовлетворил требование ведомства об изъятии из незаконного владения земельного участка под аквапарком на Затоне в Краснодаре. Проверка показала, что компания неправомерно получила в аренду, а потом и в собственность больше 2 га земли под строительство водного развлекательного комплекса.
Аквапарк возвели, однако проработал он недолго. После закрытия объекта владельцы попытались построить на его территории многоквартирные дома. Стоимость участка оценивается в 377 млн рублей.
Напомним, центр водных развлечений «Аквалэнд» в парке 30-летия Победы открыли в 2003 году. В 2009-м он закрылся из-за нерентабельности.
В 2019-м на Российском инвестиционном форуме власти Краснодара заключили соглашение на его реконструкцию. На месте «Аквалэнда» собирались строить круглогодичный водный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров за 780 млн рублей. Сдать объект должны были в 2022 года, однако в указанные сроки работы так и не начались.
В 2023-м стало известно, что строительство аквапарка на Затоне заморозили. Год спустя — что инвестор вообще отказался от возведения объекта.
