В Краснодаре суд изъял землю под аквапарком на Затоне стоимостью 377 млн рублей

18 сентября Генпрокуратура РФ сообщила, что суд удовлетворил требование ведомства об изъятии из незаконного владения земельного участка под аквапарком на Затоне в Краснодаре. Проверка показала, что компания неправомерно получила в аренду, а потом и в собственность больше 2 га земли под строительство водного развлекательного комплекса.

Аквапарк возвели, однако проработал он недолго. После закрытия объекта владельцы попытались построить на его территории многоквартирные дома. Стоимость участка оценивается в 377 млн рублей.