«Чуть быстрее велосипеда»: Краснодар ‒ предпоследний в России по фактической скорости общественного транспорта

Исследователи подсчитали, что автобусы, троллейбусы и трамваи в Краснодаре ездят со средней скоростью 21 км/ч

Журнал «Мобилити» вычислил, с какой скоростью движется наземный общественный транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) в городах России с населением свыше миллиона жителей. За основу исследования взяли данные системы 2ГИС ‒ для каждого города поделили общую протяженность всех маршрутов на среднее время поездки.

Краснодар с показателем 21 км/ч занял предпоследнее место, поделив его с Нижним Новгородом и Челябинском. Хуже обстоит дело только в Екатеринбурге ‒ 20 км/ч. Лидирует с большим отрывом Москва ‒ 33 км/ч.