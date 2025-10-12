«Чуть быстрее велосипеда»: Краснодар ‒ предпоследний в России по фактической скорости общественного транспорта
Исследователи подсчитали, что автобусы, троллейбусы и трамваи в Краснодаре ездят со средней скоростью 21 км/ч
Журнал «Мобилити» вычислил, с какой скоростью движется наземный общественный транспорт (автобусы, троллейбусы и трамваи) в городах России с населением свыше миллиона жителей. За основу исследования взяли данные системы 2ГИС ‒ для каждого города поделили общую протяженность всех маршрутов на среднее время поездки.
Краснодар с показателем 21 км/ч занял предпоследнее место, поделив его с Нижним Новгородом и Челябинском. Хуже обстоит дело только в Екатеринбурге ‒ 20 км/ч. Лидирует с большим отрывом Москва ‒ 33 км/ч.
По оценке авторов исследования, реальная скорость городского транспорта оказывается сопоставимой с электросамокатами (максимальная скорость ограничена 25 км/ч) и велосипедами (до 19 км/ч).
«Чтобы оптимизировать работу городского транспорта, недостаточно просто нарисовать выделенки, как в Москве. Нужно постоянно анализировать его движение и регулярно устранять узкие места, приводить транспортные узлы в порядок», ‒ считает один из авторов исследования Илья Абросимов, дата-аналитик «Центра компетенций городской среды».
Напомним, что несколько дней назад в Краснодаре на 1,5 километра продлили выделенную полосу на улице Северной, а несколько автобусных остановок украсили декоративным виноградом.