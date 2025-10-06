В Краснодаре на улице Северной продлили полосу для общественного транспорта

6 октября телеграм-канал дептранса Краснодара сообщил , что в городе продлили выделенную полосу для общественного транспорта. Новый участок длиной 1,5 км открыли по улице Северной от Седина до Ломоносова. Движение по полосе организовали в обоих направлениях. Специалисты нанесли новую разметку и установили дорожные знаки.

По данным дептранса, такие участки уже есть на улицах Мира, Седина, Октябрьской, Ставропольской, Трамвайной, 1-го Мая, 40-летия Победы, Мачуги, Тургенева, Тюляева и на проспекте Чекистов.



В 2023 году выделенную полосу открыли от улицы Седина до Леваневского, в 2024-м — продлили до Садовой. Это позволило сократить время движения общественного транспорта в центр города и обратно.

К 2034 году в Краснодаре планируют увеличить общую протяженность выделенных полос до 45 км. Сейчас в городе работает 26 км таких участков.