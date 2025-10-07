В Краснодаре начали озеленять остановки с помощью винограда

Первой озеленили одну остановку в районе Бальнеолечебницы, в планах еще три. Для этого выбрали специальный декоративный виноград «вичи».

7 октября пресс-служба администрации Краснодара сообщила , что в кубанской столице начали озеленять остановки. В июне такую идею предложили школьники на встрече с мэром Наумовым.

Рядом с остановкой установили несколько кадок с небольшими кустами винограда. Подрастая, растение будет обвивать павильон. Виноград будут регулярно поливать.

Чиновники добавили, что если идея понравится краснодарцам, таким же способом будут озеленять остановки и в других районах города.

Основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова сообщила порталу Юга.ру, что еще не слышала о такой инициативе, однако одобряет ее.

«Мы в Новороссийске в рамках проекта «Зеленый каркас» тоже планируем озеленять остановки и другие места общего пользования. Виноград Вичи будет оплетать павильоны, создавая тень и забирая вредные вещества, которые неизменно создает автомобильное движение. Думаю, жители Краснодара хорошо отнесутся к такой инициативе и не будут портить растения», — считает Шувалова.

Виноград Вичи — листопадная древесная лиана, известная своей способностью быстро оплетать поверхности и создавать густой зеленый ковер, меняющий цвет осенью на красный, бордовый или фиолетовый. Это растение не плодоносит. Его используют в ландшафтном дизайне для вертикального озеленения стен, беседок и ограждений, а также для создания тени и звукоизоляции.