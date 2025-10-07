В Краснодаре начали озеленять остановки с помощью винограда

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

В Краснодаре будут озеленять остановки декоративным виноградом Вичи

7 октября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в кубанской столице начали озеленять остановки. В июне такую идею предложили школьники на встрече с мэром Наумовым.

Первой озеленили одну остановку в районе Бальнеолечебницы, в планах еще три. Для этого выбрали специальный декоративный виноград «вичи».

Читайте также:

Рядом с остановкой установили несколько кадок с небольшими кустами винограда. Подрастая, растение будет обвивать павильон. Виноград будут регулярно поливать.

Чиновники добавили, что если идея понравится краснодарцам, таким же способом будут озеленять остановки и в других районах города.

Основательница и координаторка краснодарского общественного центра по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова сообщила порталу Юга.ру, что еще не слышала о такой инициативе, однако одобряет ее.

«Мы в Новороссийске в рамках проекта «Зеленый каркас» тоже планируем озеленять остановки и другие места общего пользования. Виноград Вичи будет оплетать павильоны, создавая тень и забирая вредные вещества, которые неизменно создает автомобильное движение. Думаю, жители Краснодара хорошо отнесутся к такой инициативе и не будут портить растения», — считает Шувалова.

Виноград Вичи — листопадная древесная лиана, известная своей способностью быстро оплетать поверхности и создавать густой зеленый ковер, меняющий цвет осенью на красный, бордовый или фиолетовый. Это растение не плодоносит. Его используют в ландшафтном дизайне для вертикального озеленения стен, беседок и ограждений, а также для создания тени и звукоизоляции.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска выделили на озеленение города больше 100 млн рублей.

Благоустройство Город Краснодар Растениеводство Транспорт Экология

Новости

Глава агентства по национальностям заявил, что сейчас «не время» переименовывать бывшие казачьи станицы в Чечне
Порты юга РФ сократили трафик грузов на десятки миллионов тонн в 2025 году
На Черноморском побережье волонтеры снова обнаружили пятна мазута и испачканных птиц. Оперштаб о них не сообщал
В Краснодаре начали озеленять остановки с помощью винограда
Эколог предложил сотрудникам Сочинского нацпарка отпугивать медведей от жилых домов
В Краснодарском крае нашествие клопов-вонючек. Как бороться с насекомыми?

Лента новостей

Реклама на сайте