«Морю нужна помощь». В Темрюкском районе после шторма произошли новые выбросы мазута
Волонтеры, ликвидирующие последствия разлива нефти в Черном море, попросили о помощи после нового выброса мазута на побережье
9 октября волонтеры штаба «Дельфины» в чате Министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщили о новых выбросах нефтепродуктов в Темрюкском районе (пляж «Волна»). По их словам, это произошло после недавнего шторма.
«По всему берегу пляжа «Волна» мазутные выбросы. Это и мазутные водоросли, и мазутная крошка. Мазут присутствует даже в воде. Запах стоит неимоверный, воняет гораздо сильней, чем летом и в начале осени», — поделились они.
Волонтеры написали, что нуждаются в помощи, так как сейчас мазут с пляжа убирают только шесть человек:
«Морю очень нужна ваша помощь! Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! Мы очень просим вас присоединиться к нам. Даже если вы сможете приехать на два дня, это будет колоссальная помощь для тех шести человек, кто сейчас тянет на себе весь ужас происходящего».
«Осталось колоссальное количество мазута»:
В оперштабе Краснодарского края рассказали, что 9 октября специалисты прошли 450 метров береговой линии в поселке Волна и собрали 364 мешка с замазученным грунтом. По данным властей, в работах участвуют 22 человека, в том числе представители муниципалитетов, сотрудники «Кубань-СПАС» и волонтеры.
Напомним, 19 сентября власти Краснодарского края уверили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Эколог Евгений Витишко считает, что нефтепродукты еще будут всплывать и попадать на берег.
Как писали Юга.ру, на Черноморском побережье волонтеры снова находят пятна мазута и испачканных птиц.
