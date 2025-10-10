«Морю нужна помощь». В Темрюкском районе после шторма произошли новые выбросы мазута

9 октября волонтеры штаба «Дельфины» в чате Министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщили о новых выбросах нефтепродуктов в Темрюкском районе (пляж «Волна»). По их словам, это произошло после недавнего шторма.



«По всему берегу пляжа «Волна» мазутные выбросы. Это и мазутные водоросли, и мазутная крошка. Мазут присутствует даже в воде. Запах стоит неимоверный, воняет гораздо сильней, чем летом и в начале осени», — поделились они.



Волонтеры написали, что нуждаются в помощи, так как сейчас мазут с пляжа убирают только шесть человек:

«Морю очень нужна ваша помощь! Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! Мы очень просим вас присоединиться к нам. Даже если вы сможете приехать на два дня, это будет колоссальная помощь для тех шести человек, кто сейчас тянет на себе весь ужас происходящего».