«Осталось колоссальное количество мазута». Власти Кубани заявили, что для уборки пляжей волонтеры больше не нужны, но активисты против

Пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщило, что с 1 октября власти не будут привлекать волонтерские организации к ликвидации последствий разлива нефти в Черном море. Это связано со стабилизацией ситуации с мазутом.



Руководитель штаба «Дельфины» Александр Кирпа спросил в чате ГО ЧС Краснодарского края, почему власти приняли такое решение. Он отметил, что мазут еще остается на пляжах Темрюкского района.

«В Темрюкском районе еще осталось колоссальное количество мазута под песком и периодически выбрасывает мазут из текущих танкеров. Такая же ситуация на Бугазской косе. Неужели показателем чистоты и ликвидации является поверхностная чистота береговой линии. А то, что под песком залежи уходят на метр в глубину никого не интересует? Будут ли использовать силы спасателей на этих направлениях видах работ?», — поинтересовался Александр Кирпа.