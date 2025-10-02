«Осталось колоссальное количество мазута». Власти Кубани заявили, что для уборки пляжей волонтеры больше не нужны, но активисты против
Власти Краснодарского края рассказали, почему отказались привлекать волонтеров к ликвидации последствий ЧС после разлива нефти
Пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщило, что с 1 октября власти не будут привлекать волонтерские организации к ликвидации последствий разлива нефти в Черном море. Это связано со стабилизацией ситуации с мазутом.
Руководитель штаба «Дельфины» Александр Кирпа спросил в чате ГО ЧС Краснодарского края, почему власти приняли такое решение. Он отметил, что мазут еще остается на пляжах Темрюкского района.
«В Темрюкском районе еще осталось колоссальное количество мазута под песком и периодически выбрасывает мазут из текущих танкеров. Такая же ситуация на Бугазской косе. Неужели показателем чистоты и ликвидации является поверхностная чистота береговой линии. А то, что под песком залежи уходят на метр в глубину никого не интересует? Будут ли использовать силы спасателей на этих направлениях видах работ?», — поинтересовался Александр Кирпа.
На побережье Краснодарского края снова находят обессиленных птиц в мазуте:
Министерство ГО и ЧС отреагировало на обращение. В ответе ведомства сказано, что региональный оперштаб решил реорганизовать группировки сил. А новых выбросов, по данным министерства, на побережье нет:
«Проведение работ по очистке 150 пляжных территорий, находящихся в зоне ликвидации ЧС в Анапе и Темрюкском районе, будет осуществляться исключительно силами и средствами муниципальных образований и группировки министерства ГО и ЧС Краснодарского края».
Однако в ведомстве отметили, что в случае изменения обстановки власти могут снова обратиться к ним за помощью.
Напомним, 19 сентября власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Эколог Евгений Витишко считает, что нефтепродукты еще будут всплывать и попадать на берег.
Как писали Юга.ру, в июле в Росприроднадзоре отметили, что пока затонувшие части танкера не убрали из акватории Черного моря, они представляют угрозу окружающей среде.
