На побережье Краснодарского края снова находят обессиленных птиц в мазуте. Эколог назвал причину

На Кубани волонтеры и местные жители продолжают находить птиц, испачканных мазутом

Черношейную поганку нашли в районе Тузлы, еще две птицы обнаружили в районе комплекса «Волна» в Анапе. Волонтеры заметили еще несколько замазученных пернатых, но не смогли их поймать.

25 сентября телеграм-канал реабилитационного центра на улице Жемчужной сообщил , что к ним снова стали поступать замазученные птицы. На кадрах видно, что пернатые сильно испачканы нефтепродуктами. Ими занимаются специалисты.

Эколог Георгий Каваносян считает, что возможной причиной может быть утечка мазута при установке коффердамов над частями затонувших танкеров. По его словам, волонтеры отмечают, что по запаху и консистенции на птицах оказался свежий мазут.

26 сентября заместитель председателя правительства Виталий Савельев провел заседание для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Чиновники заявили, что завершается подготовка к установке коффердамов. Специалисты заканчивают погружение и монтаж свай направляющих палов.

Напомним, 19 сентября власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря.

В конце августа волонтерам стали поступать птицы, испачканные мазутом. Позже стало известно, что в районе Новороссийска в Черное море вылилось до пяти тонн нефтепродуктов.