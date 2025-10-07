В Новороссийске недостроенный ДС «Черноморский» снесут и возведут заново. Работы не могут закончить 16 лет

  © Скриншот из телеграм-канала губернатора Кубани Вениамина Кондратьева
Дворец спорта «Черноморский» в Новороссийске будут частично сносить и отстраивать заново. Объект обещают сдать в 2028 году

31 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что в Новороссийске приостановили строительство Дворца спорта «Черноморский» из-за «ошибок в проектировании», которые могут привести к его разрушению. В связи с этим Кондратьев решил разработать новый план, частично снести объект и возвести заново.

Теперь спортивный комплекс обещают достроить в 2028 году. Жители Новороссийска ждут его уже 16 лет.

«Объект, который должен был стать украшением Новороссийска, превратился в самый сложный долгострой. Был здесь несколько лет назад. В предыдущий приезд коллеги уверили, что объект заработает к этому году. К сожалению, ситуация не изменилась», — написал губернатор региона.

Напомним, что Дворец спорта в Новороссийске начали возводить в 2009 году, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. По последней информации, завершить строительство должны были в декабре 2024 года. За все время в «Черноморский» вложили более 1,5 млрд рублей, включая средства градообразующих предприятий и меценатов.

В апреле в дело вмешался следственный комитет и обнаружил признаки мошенничества при строительстве, а в мае Бастрыкин взял ситуацию с «Черноморским» на личный контроль.

По данным СУ СК, сейчас из-за отсутствия необходимой инфраструктуры жители Новороссийска вынуждены возить детей на спортивные занятия в другие районы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников.

