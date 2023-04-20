СК обнаружил признаки мошенничества при строительстве Дворца спорта в Новороссийске. Его возводят уже 13 лет

«В ходе проведения проверки было установлено, что в действиях неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации МО г. Новороссийск усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ [мошенничество — прим. Юга.ру]», — цитирует СК «Наша газета».

Теперь Следственному комитету предстоит выяснить, кто ответственен за срывы сроков возведения спортивного объекта.

Напомним, строить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» начали 13 лет назад. Сроки его сдачи постоянно переносились. По последней информации, завершить должны были в декабре 2024 года. За это время на возведение объекта из бюджета выделили порядка 868 млн рублей. А если добавить средства, которые вложили градообразующие предприятия и меценаты, то Дворец спорта обошёлся в 1,5 млрд рублей.

В феврале 2023 года стало известно, что спортивный комплекс будут перестраивать из-за невозможности приобретения иностранных материалов.

Как писали Юга.ру, совладелец транспортно-логистической компании Сергей Шишкарёв собирается построить в Новороссийске футбольный стадион на 12–15 тысяч человек. Его планируют разместить в Алексино, это Южный район города.