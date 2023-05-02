Бастрыкин взял на контроль строительство Дворца спорта в Новороссийске

Краснодарский край

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  • © Гордума и администрация Новороссийска © Скриншот google.com/maps
    © Гордума и администрация Новороссийска © Скриншот google.com/maps

В региональном СУ СК начали проверку

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске. Об этом СМИ сообщили в пресс-службе СУ СК. 

«Идеал стадиона — арена Галицкого»:

К Бастрыкину обратились местные жители. Они считают, что строительство объекта затянулось. При этом средства на его возведение выделялись. По данным ведомства, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры жители Новороссийска вынуждены возить детей на спортивные занятия в другие районы.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову представить доклад о ее ходе и результатах», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее Юга.ру писали, что СК обнаружил признаки мошенничества при строительстве Дворца спорта в Новороссийске. Напомним, что возводить его начали 13 лет назад, а сроки сдачи постоянно переносились. По последней информации, завершить строительство должны были в декабре 2024 года. За это время на возведение объекта выделили более 1,5 млрд рублей, включая средства градообразующих предприятий и меценатов.

В феврале 2023 года стало известно, что спортивный комплекс будут перестраивать из-за невозможности приобретения иностранных материалов.

Как сообщали ранее Юга.ру, на проведение конкурса по разработке проекта «Новой Анапы» потратят почти 100 млн рублей.

Александр Бастрыкин Новороссийск Следственный комитет Спортивное строительство Строительство Чиновники

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Бастрыкин взял на контроль строительство Дворца спорта в Новороссийске
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