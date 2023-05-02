Бастрыкин взял на контроль строительство Дворца спорта в Новороссийске

К Бастрыкину обратились местные жители. Они считают, что строительство объекта затянулось. При этом средства на его возведение выделялись. По данным ведомства, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры жители Новороссийска вынуждены возить детей на спортивные занятия в другие районы.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову представить доклад о ее ходе и результатах», — отметили в пресс-службе ведомства.



Ранее Юга.ру писали, что СК обнаружил признаки мошенничества при строительстве Дворца спорта в Новороссийске. Напомним, что возводить его начали 13 лет назад, а сроки сдачи постоянно переносились. По последней информации, завершить строительство должны были в декабре 2024 года. За это время на возведение объекта выделили более 1,5 млрд рублей, включая средства градообразующих предприятий и меценатов.



В феврале 2023 года стало известно, что спортивный комплекс будут перестраивать из-за невозможности приобретения иностранных материалов.



Как сообщали ранее Юга.ру, на проведение конкурса по разработке проекта «Новой Анапы» потратят почти 100 млн рублей.