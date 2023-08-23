В Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников

На месте долгостроя около школ № 87 и 89 появится новый спортобъект, его уже проектируют

В Краснодаре начали проектировать спортивный объект, который разместят возле школ № 87 и 89 в Юбилейном микрорайоне. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, ранее на участке между школами был долгострой. Его начали возводить в 2002 году. Там хотели сделать спорткомплекс, но застройщик перепрофилировал объект в многоквартирный дом. В 2008 году суд признал недострой незаконным и передал его в собственность муниципалитета.

В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил достроить объект, но спустя год экспертиза показала, что здание опасно. Для дальнейшей эксплуатации нужно было снести или реконструировать четвертый и пятый этажи. Бывший глава Краснодара Евгений Первышов предлагал найти инвестора, который достроил бы комплекс.