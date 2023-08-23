В Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На месте долгостроя около школ № 87 и 89 появится новый спортобъект, его уже проектируют

В Краснодаре начали проектировать спортивный объект, который разместят возле школ № 87 и 89 в Юбилейном микрорайоне. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе мэрии города.

Напомним, ранее на участке между школами был долгострой. Его начали возводить в 2002 году. Там хотели сделать спорткомплекс, но застройщик перепрофилировал объект в многоквартирный дом. В 2008 году суд признал недострой незаконным и передал его в собственность муниципалитета.

В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил достроить объект, но спустя год экспертиза показала, что здание опасно. Для дальнейшей эксплуатации нужно было снести или реконструировать четвертый и пятый этажи. Бывший глава Краснодара Евгений Первышов предлагал найти инвестора, который достроил бы комплекс.

Читайте также:

В 2020 году снова провели техническое обследование здания. В 2021 году здание решили демонтировать и построить на его месте спортобъект для учеников соседних школ. 

«Дальнейшую судьбу участка будем обсуждать с родительскими комитетами школ — важно узнать их мнение, в чем существует потребность, какой спортивный объект здесь возвести», — писал Первышов в своем телеграме в 2021 году.

В мэрии рассказали, что тогда родители согласились с предложением о строительстве спортивного ядра. Что именно там построят — пока не известно.

Кроме того, в январе 2023 года краснодарская активиста Яна Антонова обратилась с вопросами о планах на участок в администрацию Кубани. Ответ пришел из городского депстроя. Там ей сказали, что около школы хотят сделать плоскостное спортивное сооружение — беговые дорожки, зоны для прыжков, поле для мини-футбола, баскетбольные и волейбольные площадки, а также полосу препятствий. Примерная строимость объекта составляет 17 млн рублей. В начале 2023 года источник финансирования был неопределен.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре хотят построить событийную площадку на улице Обрывной. Сейчас решается вопрос финансирования. 

Благоустройство Краснодар Спорт Строительство Школа

Новости

В Сочи педагоги будут ездить на автобусах с 50-процентной скидкой
В Краснодарском крае прогнозируют засуху и прохладные ночи
Внутренний двор Краснодарского музея Фелицына на один день превратится в кинотеатр под открытым небом
В Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников
В одной из школ Краснодара будет 31 первый класс
Летевший в Сочи Boeing 737 приземлился в Шереметьево из-за неисправности

Лента новостей

Фото на фоне «носа»
Сегодня, 09:47
Фото на фоне «носа»
Чем уникален мемориал «Малая земля» в Новороссийске и как его планируют реставрировать
В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей
Вчера, 14:39
В Краснодаре повысили стоимость проезда на общественном транспорте до 40 рублей
Узнали, как платить на 20% меньше
Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию завров
Вчера, 15:41
Динозавры вернулись! В «Пятёрочке» снова можно собрать коллекцию завров

Реклама на сайте