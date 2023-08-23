В Краснодаре на месте 20-летнего недостроя в ЮМР появится спортивный объект для школьников
На месте долгостроя около школ № 87 и 89 появится новый спортобъект, его уже проектируют
В Краснодаре начали проектировать спортивный объект, который разместят возле школ № 87 и 89 в Юбилейном микрорайоне. Об этом Юга.ру узнали в пресс-службе мэрии города.
Напомним, ранее на участке между школами был долгострой. Его начали возводить в 2002 году. Там хотели сделать спорткомплекс, но застройщик перепрофилировал объект в многоквартирный дом. В 2008 году суд признал недострой незаконным и передал его в собственность муниципалитета.
В 2017 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил достроить объект, но спустя год экспертиза показала, что здание опасно. Для дальнейшей эксплуатации нужно было снести или реконструировать четвертый и пятый этажи. Бывший глава Краснодара Евгений Первышов предлагал найти инвестора, который достроил бы комплекс.
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В 2020 году снова провели техническое обследование здания. В 2021 году здание решили демонтировать и построить на его месте спортобъект для учеников соседних школ.
«Дальнейшую судьбу участка будем обсуждать с родительскими комитетами школ — важно узнать их мнение, в чем существует потребность, какой спортивный объект здесь возвести», — писал Первышов в своем телеграме в 2021 году.
В мэрии рассказали, что тогда родители согласились с предложением о строительстве спортивного ядра. Что именно там построят — пока не известно.
Кроме того, в январе 2023 года краснодарская активиста Яна Антонова обратилась с вопросами о планах на участок в администрацию Кубани. Ответ пришел из городского депстроя. Там ей сказали, что около школы хотят сделать плоскостное спортивное сооружение — беговые дорожки, зоны для прыжков, поле для мини-футбола, баскетбольные и волейбольные площадки, а также полосу препятствий. Примерная строимость объекта составляет 17 млн рублей. В начале 2023 года источник финансирования был неопределен.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре хотят построить событийную площадку на улице Обрывной. Сейчас решается вопрос финансирования.